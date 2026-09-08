추석 가공식품 4765개 최대 64% 할인…K-푸드 수출도 확대

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식품기업 20곳 자체 할인행사 참여

원료구매 지원·할당관세로 부담 완화

내년 해외 유통망·인증 지원 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 추석을 앞두고 식품기업 20곳이 가공식품과 선물세트 등 4765개 제품을 최대 64% 할인한다. 정부는 성수기 공급을 점검하고 원자재 가격 부담을 덜어주는 한편, 하반기 K-푸드 수출 증가세를 이어가기 위한 지원도 확대할 방침이다.

농림축산식품부는 8일 오후 4시 한국식품산업협회에서 주요 식품기업 관계자들과 '추석 민생안정 및 K-푸드 수출 확대 간담회'를 열고 가공식품 물가 안정과 수출 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

농식품부는 고물가 상황에서 명절을 맞는 소비자의 부담을 줄이기 위해 식품업계에 자율적인 물가 안정 노력을 요청했다. 특히 명절 수요가 집중되는 주요 가공식품과 선물세트를 중심으로 소비자가 체감할 수 있는 할인행사를 확대하고, 성수기 물량 공급에 차질이 없도록 생산과 유통 관리에 만전을 기해 달라고 당부했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

추석맞이 식품기업 자체 할인행사에는 20개 기업이 참여해 4765개 제품을 최대 64% 할인한다. 참석 기업들도 원가 절감과 자체 할인 프로모션 등을 통해 명절 물가 안정에 동참하겠다는 뜻을 밝혔다.

정부는 업계의 경영 부담을 완화하기 위해 원자재 할당관세 적용과 원료구매 자금 지원, 규제 개선 등의 지원책을 지속적으로 발굴·추진할 계획이다.

이어진 수출 활성화 논의에서는 하반기 수출 목표 달성과 내년 글로벌 시장 확대를 위한 민관 협력 방안을 점검했다. 농식품부와 식품기업들은 ▲현지 맞춤형 신제품 개발 ▲글로벌 유통망 확충 ▲한류 연계 마케팅 강화 등을 중심으로 수출 확대 전략을 모색했다.

정부는 해외 인증 취득 지원과 물류 인프라 확충, 통관 애로 해소 등 수출 현장의 어려움을 해결하고 글로벌 넥스트 K-푸드 사업을 비롯한 내년도 수출 지원 사업을 대폭 강화할 방침이다.

식품산업의 성장 성과를 농업과 지역사회로 확산하는 '모두의 상생' 프로젝트도 공유했다. 국산 농산물을 활용한 신제품 개발과 계약재배, 외식·급식 메뉴화 등 구체적인 상생협력 모델을 논의했다.

농식품부는 간담회에서 제기된 사항 가운데 즉시 조치할 수 있는 사안은 신속히 추진하고, 부처 간 협의가 필요한 과제는 추가 실무 협의를 거쳐 개선 방안을 구체화할 계획이다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 "명절을 앞두고 가공식품 물가안정을 위한 식품업계의 자발적이고 적극적인 협조에 감사드린다"며 "정부도 업계의 원가 부담 경감을 위해 다각적인 지원을 아끼지 않을 것이며, 식품업계와의 지속적인 소통을 통해 민생안정과 K-푸드 수출 영토 확대를 동시에 이뤄내겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com