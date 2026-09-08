'중국산 줄기상추 식용색소 사용' 논란… 식약처 "국내 유통 제품 색소 미검출"

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"국내 유통 제품 추가 수거해 검사"

"안심하고 식품 섭취하도록 대응"



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중국 간쑤성에서 식용색소를 사용한 줄기상추가 유통된 가운데 국내 유통 중인 제품 8건에서는 식용색소가 검출되지 않았다.

식품의약품안전처는 8일 중국 간쑤성에서 식용색소를 사용한 줄기상추가 유통되고 있다는 보도와 관련해 "국내 유통 중인 제품 8건을 긴급 수거해 검사한 결과 식용색소가 모두 검출되지 않았다"고 설명했다.

식품의약품안전처 전경 [사진=식품의약품안전처]

자연 상태의 농산물에는 식용색소 등 어떠한 색소도 사용이 금지돼 있다. 그런데 최근 중국 당국은 간쑤성의 유통업체 6곳이 줄기상추를 수매해 유통하는 과정에서 착색제를 불법 사용했다고 밝혔다.

식약처는 "현재 중국산 줄기상추에 대해 통관 단계 검사 강화 조치를 통해 식용색소 사용 여부를 검사 중"이라며 "긴급 수거 검사한 8건 외에도 국내에서 유통되고 있는 제품을 추가 수거해 검사하고 있다"고 했다.

아울러 식약처는 중국에서 식용색소를 사용한 줄기상추가 국내에 수입됐는지 여부에 대해서도 중국 대한민국 대사관을 통해 확인하고 있다. 중국의 식용색소 사용 줄기상추와 관련한 위해정보도 지속적으로 확인하고 있다.

식약처는 "수입 단계뿐만 아니라 국내 유통 단계에서도 검사를 강화해 국민이 안심하고 식품을 섭취할 수 있도록 신속하게 대응하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com