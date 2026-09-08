필리핀 마닐라에서 한달 새 두번 째 한인 납치 사건 발생

40대 한인 남성 피랍 나흘 만에 풀려나

지난달 16일 납치 사건과 동일 수법

한인 대상 신종 범죄 가능성에 무게

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 필리핀에서 40대 한인 남성이 현지인으로 보이는 괴한들에게 납치됐다가 나흘 만에 풀려났다.

외교부는 8일 "지난 4일(현지 시간) 필리핀 마닐라에서 납치됐던 한국인 남성이 무사히 풀려났다"면서 "피해자의 건강은 양호한 상태"라고 밝혔다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

피해자는 지난 4일 오전 필리핀 메트로마닐라 파사이 지역에서 차량을 타고 가던 중 신원을 알 수 없는 괴한들에게 납치됐다. 피해자는 당시 지인과 함께 동승하고 있었으나 납치범들은 차량으로 난입해 피해자만 자신들의 차에 태운 뒤 현장을 떠났다. 납치범들은 피해자의 지인을 통해 석방 조건으로 돈을 요구한 것으로 알려졌다.

외교부는 사건 당일 주필리핀 대사관으로부터 관련 보고를 접수한 직후 재외국민보호대책본부를 설치하고 경찰청, 대사관과 합동 상황점검회의를 열어 대응 방안을 논의했다.

필리핀 마닐라에서는 지난달 16일에도 40대 한인 남성이 동일한 수법으로 납치됐다가 닷새 만에 풀려난 일이 있었다. 필리핀 수사 당국은 한국인을 노린 새로운 수법의 납치 범죄일 가능성에 무게를 두고 있으나, 두 사건의 연관성은 확인되지 않았다.

opento@newspim.com