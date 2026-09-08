김민석 "김영란법, 명절·회식에 예외 두는 한도 상향 방안 검토"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 대표가 8일 노량진수산시장을 찾아 김영란법 상향을 검토하겠다고 했다.
- 명절 같은 대목에 한도를 높여 소비를 살리는 방안을 살펴보겠다고 했다.
- 온누리상품권 환급 등으로 수산물 소비를 늘리겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 8일 부정청탁 및 금품수수 등 금지법(김영란법)을 명절에 예외적으로 한도를 상향하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.
김 대표는 이날 서울 동작구 노량진수산시장을 찾아 물가를 점검하고 시장 상인들의 애로사항을 청취하는 과정에서 이같이 말했다.
이날 간담회에서 한 상인이 "김영란법의 식사 가액 한도를 좀 높여주어야 자영업자들 경기가 잘 돌아갈 것"이라며 관련 법 개정 필요성을 강조했다.
그러자 김 대표는 "제도의 취지가 있기 때문에 (김영란법을) 무력화하긴 어렵다"면서도 "명절 같은 대목 시기에 회식하는 것, 먹는 것을 소비 활성화할 수 있는 방안 검토하겠다"고 말했다.
이 같은 김 대표의 발언은 소비 촉진을 통해 민생 경제를 활성화시키겠다는 뜻으로 풀이된다.
김 대표는 전날 국회 교섭단체 대표연설에서 민생을 최우선으로 챙기겠다고 말한 바 있다.
김 대표는 온누리상품권 환급 행사 등을 통한 소비 촉진 필요성도 밝혔다.
김 대표는 "지난해 일반 소비를 늘리는 행사를 많이 했다"며 "이 가운데 수산물 소비를 어떻게 진작할지 효율적인 방안을 생각해보겠다"고 말했다.
chogiza@newspim.com