[내일날씨] 전국 맑지만 동해안 비

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 수요일인 9일은 전국이 대체로 맑겠으나 낮 동안 동해안 중심으로 비가 내리겠다.

8일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 9일 부산·울산과 경북 남부 동해안은 새벽까지, 수도권과 강원 내륙은 오후까지 구름이 많겠다. 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지는 오후까지 대체로 흐리겠다. 낮까지 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지는 곳에 따라 비가 내리겠다.

수요일인 9일은 전국이 대체로 맑겠으나, 낮 동안 동해안 중심으로 비가 내리겠다.[사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 강원산지 5~40mm, 강원 동해안 5~20mm, 경북 북부 동해안·북동산지 5~10mm, 울릉도·독도 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 15~22도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 17도 ▲강릉 18도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 19도 ▲광주 19도 ▲대구 19도 ▲부산 22도 ▲울산 21도 ▲제주 23도다.

낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 23도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~4.0m, 동해 앞바다에서 1.5~4.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

yuniya@newspim.com