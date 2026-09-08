현대차·코오롱 수소 기술 한자리에…'WHE 2026' 11월 개최

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 수소 생산부터 저장·운송, 활용까지 수소 산업 전 밸류체인의 상용화 기술이 오는 11월 고양 킨텍스에 모인다.

World Hydrogen Expo 2025 전시 현장. [사진=WHE 조직위]

World Hydrogen Expo 조직위원회는 오는 11월 4일부터 6일까지 킨텍스 제2전시장에서 열리는 'WORLD HYDROGEN EXPO 2026(WHE 2026)' 참가기업을 8일 공개했다.

현대자동차그룹은 수소 브랜드 'HTWO'를 중심으로 MW급 고분자전해질막(PEM) 수전해와 폐기물 자원순환 수소생산(W2H), 상용 연료전지 시스템 등을 선보인다. 수소 버스·트럭 시승과 수소충전로봇 시연도 진행한다.

코오롱그룹은 연료전지 수분제어장치와 PEM, 수소저장용 탱크 등 핵심 부품을 전시한다. 성우하이텍은 TYPE4 수소저장용기, 이유텍은 250kW급 모듈형 AEM 수전해 스택을 공개한다.

해외에서는 대만 이-비히클 세미컨덕터 테크놀로지가 MEMS 기반 수소 가스 감지기를, 일본 티마이크 코퍼레이션이 수전해용 전원 공급장치를 선보인다.

조직위는 올해 행사를 수소 기술의 단순 전시를 넘어 실제 사업화에 필요한 기술과 협력 모델을 논의하는 장으로 운영할 계획이다.

chanw@newspim.com