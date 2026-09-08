메디톡스, 태국 미용성형 학술대회 참가…'아띠에르·뉴럭스' 소개

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아시아 의료진·업계 관계자 1000여명 참석

필러 시술법·보툴리눔 톡신 주입법 등 공유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스는 지난 2~3일 태국 방콕에서 열린 '2026 대한미용성형레이저의학회 태국학술대회(ASLS BANGKOK 2026)'에 참가했다고 8일 밝혔다.

ASLS BANGKOK은 대한미용성형레이저의학회가 주최하는 학술행사로 메디컬 에스테틱 분야의 최신 기술과 임상 경험을 공유하는 자리다. 이번 행사에는 태국을 비롯한 아시아 지역 의료진과 업계 관계자 1000여명이 참석했다.

태국 방콕에서 개최된 '2026 대한미용성형레이저의학회 태국학술대회'에서 청담봄의원 도원규 원장이 강연을 진행하고 있다. [사진=메디톡스]

메디톡스는 이번 학술대회에서 히알루론산 필러 '아띠에르'와 뉴메코의 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스'(태국 수출명 메타톡스)를 중심으로 학술 강연과 제품 전시를 진행했다.

행사 첫날에는 청담봄온의원 도원규 원장이 중안부와 애교살 필러 시술을 주제로 강연했다. 아띠에르를 활용해 아시아인의 특성을 고려한 시술법을 소개했다.

3일에는 세라미크의원 이종진 원장이 '최신 안면 해부학과 한국의 미적 트렌드를 고려한 보툴리눔 톡신 주입 프로토콜'을 주제로 강연했다. 뉴럭스의 부위별 주사 기법과 잠재적 합병증 및 관리법 등을 다뤘다.

아띠에르는 메디톡스의 'H·E·A·R·T' 공법을 적용한 히알루론산 필러다. 미국 식품의약국(FDA) 원료의약품 목록(DMF)에 등록되고 유럽 약품품질위원회(EDQM) 인증을 받은 히알루론산 원료를 사용했다.

뉴럭스는 원액 생산 과정에서 동물 유래 성분을 배제하고 화학물질 처리 과정을 줄인 보툴리눔 톡신 제제다.

메디톡스 관계자는 "이번 학술대회를 통해 메디톡스 제품과 기술력에 대한 현지 의료진의 관심을 확인했다"며 "동남아시아 주요 시장인 태국에서 현지 마케팅을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com