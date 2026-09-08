한미사이언스, 식이섬유·균형영양 한 팩에…'케어미' 신제품 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2중 식이섬유 포뮬러 적용…단백질·비타민 등 함유

11일 NS홈쇼핑서 첫 론칭 방송

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 지주회사 한미사이언스는 올인원 영양식 '케어미(Care me)' 브랜드의 신제품 '케어미 식이섬유 영양식'을 출시했다고 8일 밝혔다.

신제품은 식이섬유와 균형 영양을 함께 섭취할 수 있도록 구아검가수분해물과 난소화성말토덱스트린을 적용한 2중 식이섬유 포뮬러로 설계됐다.

케어미 제품 이미지 [사진=한미사이언스]

구아검가수분해물은 배변활동 원활과 장내 유익균 증식, 혈중 콜레스테롤 개선 등에 도움을 줄 수 있다. 난소화성말토덱스트린은 식품에 폭넓게 사용되는 수용성 식이섬유다.

탄수화물·단백질·지방 등 3대 열량 영양소와 19종의 비타민·미네랄도 담았다. 포스트바이오틱스 100억과 단백질 품질 평가 지표(PDCAAS) 1.0 수준의 동·식물성 단백질 8g을 함유했다. 저당 설계를 적용하고 부드럽고 구수한 맛을 구현한 것도 특징이다.

한미사이언스는 고령화에 따라 균형 영양 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 식이섬유 섭취와 영양 보충을 동시에 원하는 소비자 수요를 고려해 제품을 개발했다고 설명했다.

신제품 출시를 기념해 오는 11일 오전 7시30분부터 NS홈쇼핑 '이지연의 건강이야기'를 통해 첫 론칭 방송을 진행한다. 케어미 브랜드 제품은 한미사이언스 네이버 브랜드스토어 등 주요 온라인 채널에서도 구매할 수 있다.

한미사이언스는 향후 소비자의 다양한 영양 관리 수요를 반영한 뉴트리션 케어 제품군을 지속 확대할 계획이다.

케어미 브랜드 관계자는 "케어미 식이섬유 영양식은 식이섬유와 균형 영양을 함께 담아 현대인의 라이프스타일과 웰니스 트렌드를 반영한 제품"이라며 "소비자들이 자신의 건강 상태와 식습관에 맞는 영양 관리를 시작하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

sykim@newspim.com