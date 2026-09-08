동아에스티, '슈가논' 발매 10주년…전국 5개 도시 심포지엄

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10년 임상 경험·DA-1726 등 내분비 파이프라인 공유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아에스티는 국산 당뇨병 치료제 '슈가논'의 발매 10주년을 기념해 전국 5개 주요 도시에서 '슈가논 10th LINK Symposium'을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 심포지엄은 슈가논의 지난 10년간 임상 경험을 되짚고 당뇨병 치료의 최신 지견과 슈가논의 임상적 가치, 동아에스티의 내분비 파이프라인을 의료진과 공유하기 위해 마련됐다.

부산에서 개최된 '슈가논 10th LINK Symposium'에서 (왼쪽에서 세 번째 부터) 동아에스티 방미영 상무, 부산의대 전윤경 교수, 동아에스티 김영설 부사장, 인제의대 김미경 교수, 가톨릭의대 김성래 교수 등 관계자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. [사진=동아에스티]

심포지엄은 지난 7일 부산을 시작으로 오는 10일 대구, 14일 광주, 17일 대전에서 열리며 다음 달 19일 서울에서 마무리될 예정이다.

부산 심포지엄에서는 가톨릭의대 김성래 교수와 인제의대 김미경 교수가 좌장을 맡고 동아에스티 김영설 부사장과 임상개발실 방미영 상무, 부산의대 전윤경 교수가 연자로 참여했다.

방 상무는 'Beyond SUGANON: 동아에스티 내분비 파이프라인의 현재와 미래'를 주제로 슈가논의 개발 과정과 비만치료제 후보물질 'DA-1726' 등 차세대 내분비 파이프라인을 소개했다.

전 교수는 에보글립틴을 중심으로 한 DPP-4 억제제의 임상 근거를 발표했다. 65세 이상 고령 당뇨병 환자에서 에보글립틴을 24주 이상 투여했을 때의 당화혈색소 감소 및 안전성과 다른 DPP-4 억제제로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자를 에보글립틴으로 전환했을 때의 혈당 개선 결과 등을 소개했다.

슈가논은 에보글립틴 5mg을 주성분으로 하는 DPP-4 억제제 계열 경구용 혈당강하제다. 2015년 동아에스티가 개발해 품목허가를 받은 국내 제26호 신약이다.

동아에스티는 슈가논을 기반으로 당뇨병 치료제 라인업도 확대하고 있다. 메트포르민 복합제 '슈가메트정'을 비롯해 다파글리플로진 복합제 '슈가다파정', 에보글립틴·다파글리플로진·메트포르민 3제 복합제 '슈가트리서방정' 등을 출시했다.

오는 12월에는 에보글립틴과 엠파글리플로진 복합제 '슈가엠파정', 2027년 4월에는 에보글립틴·엠파글리플로진·메트포르민 3제 복합제 '슈가노바정'을 출시할 예정이다.

동아에스티 관계자는 "이번 임상포럼을 통해 지난 10년간 축적한 임상 경험을 의료진과 공유하고 앞으로도 당뇨병 환자들에게 보다 나은 치료 선택지를 제공할 수 있도록 슈가논의 가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com