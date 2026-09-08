한진그룹, 네팔 대홍수 피해 지원…구호물자 긴급 수송

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대한항공, 생수 1000박스·담요 1000장 네팔 정부에 지원

정부 구호물자 10.5톤 우선 수송…한진은 포워딩 담당

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한진그룹이 네팔 대홍수 피해 지역에 긴급 구호물품을 지원하고 정부 구호물자 수송에 나섰다.

한진그룹은 8일 대한항공이 인천국제공항에서 네팔 카트만두 트리부반 국제공항으로 향하는 KE695편을 통해 긴급 구호물품을 운송했다고 밝혔다.

대한항공이 지원하는 물품은 '한진제주퓨어워터' 생수 1000박스와 담요 1000장이다. 생수와 담요는 이날과 오는 12일 두 차례에 걸쳐 현지로 운송된다.

네팔 피해 지역은 대홍수로 인한 인프라 붕괴로 식수가 부족한 상황으로 알려졌다. 구호물품은 네팔 정부를 통해 이재민과 병원, 구조 현장 등에 전달될 예정이다.

앞서 지난 5일에는 대한항공과 ㈜한진이 우리 정부의 구호물자 약 10.5톤을 긴급 수송했다. 구호물자는 보온 담요로 구성됐다.

대한항공은 사안의 시급성을 고려해 기존 화물 예약 건 진행을 일시 중단하고 카트만두행 항공편 화물칸에 정부 구호물자를 우선 배정했다. ㈜한진은 정부 측 화물 포워더로서 물자 수송 전반을 지원했다.

한진그룹은 향후에도 국내외 재난 지역에 긴급 구호물품을 수송하고 택배·물류 인프라를 활용한 상생 활동을 이어갈 계획이다.

한진그룹 관계자는 "갑작스러운 자연재해로 일상을 잃은 네팔 국민들에게 깊은 위로를 전한다"며 "이번 지원이 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

[사진=한진그룹]





heoneykim@newspim.com