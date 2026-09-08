넷마블문화재단, '2026 전국 장애학생 e페스티벌' 개최...1600명 참가

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전국 예선 거친 장애학생 등 1600여명 참가

'FC온라인' 정식종목 승격...e스포츠 11개 종목 진행

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블문화재단은 8일 강원도 홍천 비발디파크 소노캄에서 '2026 전국 장애학생 e페스티벌'을 개최했다고 밝혔다.

전국 장애학생 e페스티벌은 넷마블문화재단과 국립특수교육원, 한국콘텐츠진흥원이 공동 주최하고 교육부와 문화체육관광부가 후원하는 행사다. 넷마블문화재단은 2009년부터 공동 주최하고 있다.

8일 강원도 홍천 비발디파크 소노캄에서 '2026 전국 장애학생 e페스티벌'에 참가한 학생들이 '모두의마블'을 플레이하고 있다. [사진=넷마블문화재단]

올해 행사는 'AI로 여는 세상e! 무한한 가능성e!'를 슬로건으로 8일부터 9일까지 이틀간 진행된다.

지난 5월부터 7월까지 열린 지역예선에는 약 3000명이 참여했다. 본선에는 예선을 거쳐 선발된 전국 특수학교 학생과 지도교사, 학교 관리자, 학부모 등 약 1600명이 참가한다.

대회는 정보경진대회 18개 종목과 e스포츠대회 11개 종목으로 구성됐다. e스포츠 종목에는 '마구마구 리마스터', '모두의마블' 등이 포함되며, 올해 'FC온라인'이 정식 종목으로 승격되면서 종목 수가 기존 10개에서 11개로 늘었다.

시범 종목을 제외한 각 부문 우승자에게는 교육부장관상과 문화체육관광부장관상이 수여된다. 우수상과 장려상, 넷마블문화재단 대표상인 페어플레이상도 마련됐다.

행사 기간에는 비보이를 사랑한 발레리나, 일루전 매직쇼, e세계 퀴즈쇼 등 문화행사와 자율주행 퍼스널 모빌리티 탑승, AI 캐리커처 드로잉, VR 게임 등 체험 프로그램도 진행된다.

flurry327@newspim.com