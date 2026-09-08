아이씨에이치 "SK온 해외 ESS 수주 확대에 수혜 전망"

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SK온, 美 네오볼타와 1조5000억원 규모 공급계약

LFP 배터리 셀 사이 적용…충격 흡수·난연 기능

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 첨단소재 전문기업 아이씨에이치가 주요 고객사인 SK온의 대규모 해외 에너지저장장치(ESS) 수주에 따라 관련 소재 공급 확대를 기대하고 있다고 8일 밝혔다.

아이씨에이치에 따르면 회사는 지난 5월 SK온의 ESS 배터리 모듈용 소재 품질검증을 최종 통과했으며 향후 양산 물량 수주에 나설 계획이다.

해당 소재는 리튬인산철(LFP) 파우치 배터리 셀 사이에 적용되는 고기능성 소재다. 외부 충격과 진동을 흡수해 배터리 모듈의 구조적 안정성을 높이고, 난연·방염 기능을 통해 화재와 열 확산을 억제하도록 설계됐다.

아이씨에이치 CI. [사진=아이씨에이치]

회사에 따르면 SK온은 최근 미국 ESS 전문기업 네오볼타(NeoVolta)와 약 1조5000억원 규모의 ESS용 LFP 파우치 배터리 셀 공급계약을 체결했다. 계약에 따라 향후 5년간 총 9기가와트시(GWh) 규모의 배터리 셀을 공급할 예정이다.

SK온과 네오볼타는 기존 9GWh 공급 물량에 더해 연내 추가 9GWh 규모의 협력도 추진하고 있다. 추가 계약이 성사될 경우 양사 간 ESS 사업 협력 규모는 총 18GWh로 확대된다.

아이씨에이치 관계자는 "지난 5월 ESS 배터리 모듈용 소재의 품질 검증을 완료하며 기술력과 제품 경쟁력을 확보했다"며 "고객사의 대규모 ESS 수주가 본격화되고 있는 만큼 향후 양산 물량 수주와 공급으로 이어질 수 있도록 적극 대응할 계획"이라고 말했다. 이어 "ESS와 로봇 등 신규 포트폴리오를 중심으로 사업 영역을 넓히고 매출처 다변화 성과를 지속적으로 가시화해 나갈 것"이라고 밝다.

winter1004@newspim.com