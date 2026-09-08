김기현 의원 "김승원·용혜인 청문회 열라는 청와대, 국민 겁박하는 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 8일 청와대가 김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대해 인사청문회를 거쳐야 한다고 입장을 밝힌 것과 관련해 "이쯤 되면 배 째라는 식으로 막 나가자는 것"이라고 비판했다.

김 의원은 이날 페이스북을 통해 "청와대가 김승원, 용혜인 후보자에 대해 인사 시스템을 통해 지명되었으니 인사청문회를 거쳐야 한다고 말했다고 한다"며 이같이 밝혔다.

김기현 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

김 의원은 "황제께서 지명했으니 '잔말 말고 따르라'라는 식의 오만이며, 숱한 의혹에도 닥치고 청문회를 열라며 국민을 겁박하는 것"이라고 주장했다.

이어 "청와대 인사 시스템의 기준은 오직 이재명 대통령의 심기를 보전하고 공소 취소에 앞장설 수 있는 인물인지를 따지는 것인가"라며 "그도 아니면 '만사현통' 김현지의 마음에 드는지 아닌지를 구분하는 것인가"라고 꼬집었다.

두 장관 후보자에 대한 각종 의혹에 대해서도 "국민 눈높이는커녕 그 근처에도 못 갈 수준의 참담한 능력과 인성, 대체 어떤 삶을 살았길래 이토록 숱한 의혹이 제기되는지 되묻고 싶은 의혹투성이 삶"이라고 비판했다.

김 의원은 "뼛속 깊이 박혀 있는 자신들만의 특권의식, 오만한 선민의식이 권력이 되어 폭주하고 있다"며 "폭주의 끝엔 낭떠러지가 있을 뿐. 이제 그 몰락의 날이 머지않아 보인다"고 했다.

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