천하람 "강신철 장남, 이모·이모부에게 7억 빌려 양지마을 상가 매입"

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"이재명 대통령과 잘 통하는 양지마을 카르텔 가족"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 천하람 개혁신당 당대표 권한대행 겸 원내대표는 8일 강신철 국방부 장관 후보자의 장남이 7억원 상당의 상가를 매입하는 과정에서 가족 간 편법 증여가 이뤄졌다는 의혹을 제기했다.

천 권한대행은 이날 페이스북을 통해 "강신철 국방장관 후보자의 29살 아들이 양지마을 7억원 상가를 매입한 자금 출처를 밝혀냈다"며 이같이 주장했다.

천하람 개혁신당 의원[사진=뉴스핌DB]

그는 "바로 후보자의 처형과 동서, 즉 후보자 아들의 이모와 이모부로부터 7억 1550만원을 10년간 빌렸던 것"이라며 "이재명 대통령과 잘 통하는 양지마을 카르텔 가족"이라고 주장했다.

천 권한대행은 "이모와 이모부가 공동소유한 양지마을 아파트의 등기부등본을 떼보니 생년월일이 차용증에 명시된 것과 똑같은 것을 발견했다"며 "세상에 어느 이모, 이모부가 취업한 지 1년 밖에 안 된 29살 조카에게 7억원을 냉큼 빌려주느냐"고 꼬집었다.

천 권한대행은 "지금 2030세대는 신혼집을 구하려 해도 부동산 규제 때문에 6억 이상 은행 대출도 받지 못한다"며 "누구는 이모, 이모부가 재건축 앞둔 상가 사라고 7억원 덜컥 빌려줘서 몇 년 뒤에 신축 분당 아파트에 살게 생겼다"고 지적했다.

그러면서 이재명 대통령을 향해 "요즘 2030세대 민심 나락가고 있던데 이래도 장관으로 임명하실거냐"라고 물었다.

천 권한대행은 "대통령이 천명한 부동산 투기 근절이 거짓말이 아니라면 대통령께서 격노하고 지명 철회해야 할 일"이라며 "강신철 후보자의 지명 철회를 강력히 촉구한다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com