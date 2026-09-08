관세청, 8개국 세관공무원에 '수출입안전관리우수업체' 제도 전수

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아시아·남미 등 세관공무원 초청

수출기업 통관 애로 해소 지원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 아시아·태평양과 남미 등 8개국 세관공무원에게 한국의 수출입안전관리우수업체(AEO) 제도를 전수한다.

관세청 관세국경인재개발원은 오는 14일까지 세계관세기구(WCO) 회원국 세관공무원을 초청해 '제21차 AEO 전문가 연수회'를 개최한다고 8일 밝혔다.

유선희 관세국경인재개발원장이 8일 관세국경인재개발원에서 열린 제21차 AEO 전문가 연수회에서 인사말을 하고 있다 [사진=관세청] 2026.09.08 jongwon3454@newspim.com

이번 연수회에는 라오스와 말레이시아, 몽골, 방글라데시, 베트남, 브라질, 아제르바이잔, 카자흐스탄 등 8개국 세관공무원 16명이 참여한다.

AEO는 관세당국이 법규 준수와 안전관리 역량 등을 심사해 우수업체로 공인하고 세관검사 축소와 신속 통관 등의 혜택을 제공하는 제도다.

참가자들은 우리나라의 AEO 공인 기준과 심사 절차를 배우고 심사 기법을 직접 적용하는 실습을 진행한다. 실제 AEO 공인기업을 방문해 공인 과정에서 기업이 겪은 실무상 어려움과 성공 사례도 살펴볼 예정이다.

인재개발원은 개발도상국의 관세행정 역량을 높이고 국가 간 무역을 원활하게 하기 위해 2015년부터 전자상거래와 원산지, 품목분류 등 다양한 관세 현안을 주제로 전문가 연수회를 운영해 왔다.

유선희 관세국경인재개발원장은 "한국의 선진 관세행정이 세계적인 표준이 될 수 있도록 지원하겠다"며 "외국 세관공무원들과의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 우리 수출기업의 해외 통관 어려움을 해소하는 데도 최선을 다하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com