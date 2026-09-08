정기선 HD현대 회장, 필리핀 국방장관 만나 조선·방산 협력 확대 논의

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수빅 HD현대필리핀 활용해 해군 현대화·현지 조선산업 협력 강화

필리핀서 함정 12척 수주·6척 인도…후속 호위함 사업도 협력

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=HD현대가 필리핀 정부와 해군 현대화와 현지 조선·방산산업 발전을 위한 협력을 확대한다.

HD현대는 정기선 회장이 지난 7일 길베르토 테오도로 주니어(Gilberto C. Teodoro Jr.) 필리핀 국방장관과 서울에서 만나 조선·방산 분야 협력 확대 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

양측은 HD현대와 필리핀이 지난 10년간 구축한 방산 협력 성과를 평가하고, 이를 토대로 필리핀 해군 현대화와 현지 조선산업 경쟁력 강화까지 협력 범위를 넓혀 나갈 필요성에 공감했다.

HD현대와 필리핀의 함정사업 협력은 2016년 필리핀 해군의 첫 호위함 계약을 계기로 본격화됐다. 이후 신규 함정 건조와 후속 사업으로 협력이 확대됐으며, HD현대는 현재까지 필리핀에서 총 12척의 함정을 수주해 이 가운데 6척을 인도했다.

이번 면담에서는 지난해 가동에 들어간 수빅(Subic)의 HD현대필리핀도 주요 협력 기반으로 언급됐다. HD현대는 수빅 생산거점에서 건조한 첫 선박을 최근 진수했으며 내년 선주사에 인도할 예정이다. 향후 현지 운영 상황에 맞춰 생산역량도 단계적으로 확대할 계획이다.

HD현대는 수빅 생산거점을 활용해 상선 건조뿐 아니라 필리핀 조선산업 활성화와 해군 현대화 사업 등으로 산업 협력의 범위를 넓히는 방안을 모색하고 있다.

테오도로 장관은 HD현대와의 협력이 필리핀 해군 현대화와 조선산업 활성화 측면에서 전략적으로 중요하다고 평가하고, HD현대가 현지 사업 기반을 확대하는 데 대해 환영의 뜻을 밝혔다.

정기선 회장은 "필리핀 정부 및 해군의 일관된 정책과 협력을 바탕으로 필리핀 해군의 역량을 한 단계 신장시키는 데 크게 기여하고 HD현대도 안정적으로 사업을 수행할 수 있었다"고 말했다.

이어 "지난 10년간 상호 신뢰를 바탕으로 사업을 성공적으로 확대해 온 경험을 토대로 앞으로 상선과 함정 건조를 넘어 보다 다양한 분야에서 장기적인 산업 협력의 기회를 모색해 나갈 것"이라고 밝혔다.

HD현대는 향후 필리핀 해군의 후속 호위함 사업 등에서도 협력을 이어갈 방침이다.

[사진=HD현대]

heoneykim@newspim.com