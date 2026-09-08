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정부, 'AI 개발 공무원' 2만명 키운다…AI 정부 실험실 30배 확대

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 8일 공무원 AI 직접개발 활성화 방안을 보고했다.
  • 2030년까지 AI 챔피언 2만명, 실험실은 2027년 6000명으로 늘린다.
  • 성과 보상·면책 강화하고 업무망 실험실과 보안체계도 구축한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2030년까지 'AI 챔피언' 2만명 양성
2027년 동시 이용 200명→6000명·우수성과 인사·포상 보상

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용해 행정 현장의 문제를 직접 해결하는 실무형 공무원인 'AI 챔피언'을 2030년까지 2만명 양성한다. 공무원이 직접 AI 서비스를 개발·실험할 수 있는 'AI 정부 실험실'의 동시 이용 규모도 현재 200명에서 2027년 6000명으로 30배 확대한다.

행정안전부는 8일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '공무원의 AI 활용 직접개발 활성화 및 확산 방안'을 보고했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 방안은 지난달 25일 발표한 '세계 최고의 AI민주정부 실현 전략' 가운데 공직사회의 일하는 방식을 혁신하는 '국민의 유능한 정부'를 구체화한 후속 대책이다.

기존 'AI 정부 실험실'이 공무원의 현장 아이디어를 시제품으로 구현하기 위한 개발·실험 공간 제공에 초점을 맞췄다면, 이번 대책은 인재 양성부터 개발환경, 보안·품질 검증, 실제 업무 적용, 범정부 확산, 성과보상과 면책까지 AI 직접개발 전 과정을 하나의 정책체계로 연결한 것이 특징이다.

공무원들의 AI 개발 참여도 빠르게 늘고 있다. 지난 7월 3일 AI 정부 실험실 시범운영 이후 이달 3일 기준 공공 개발산출물 저장소인 '공공 GitLab'에 가입한 AI 개발 공무원은 2073명으로 집계됐다.

등록된 프로젝트는 770개이며 이 가운데 376개는 다른 공무원도 활용할 수 있도록 공개됐다.

반면 기관 차원의 개발 지원은 부족한 상황이다. AI 정부 실험실 설명회 참석자 244명을 대상으로 조사한 결과 AI 개발의 주요 장애요인으로 개발환경·구독료 부족을 꼽은 응답이 68%로 가장 많았다. 보안지침 적용의 어려움이 59%, 데이터 연계의 어려움이 40%로 뒤를 이었다.

이에 정부는 AI를 활용해 행정 현장의 문제를 직접 해결하는 실무형 인재인 'AI 챔피언'을 2030년까지 전체 행정·공공기관 직원의 약 2%인 2만명으로 확대한다.

AI 정부 실험실도 현재 인터넷망 중심에서 업무망으로 확대한다. AI 코딩 도구와 개발환경, 그래픽처리장치(GPU) 등 개인이 갖추기 어려운 자원을 지원하고 동시 이용 가능 규모를 현재 200명 수준에서 2027년 6000명으로 늘릴 계획이다.

공공데이터와 행정서비스는 API와 MCP 등 표준화된 방식으로 제공한다. 공무원이 필요한 데이터와 기능을 처음부터 개발하지 않고 기존 자원을 활용해 AI 서비스를 만들 수 있도록 하기 위해서다.

과제 문서와 소스코드, 프롬프트, 데이터 명세, 시험 결과 등 개발 과정에서 만들어진 산출물은 공공 GitLab에 등록해 관리한다.

공무원이 직접 개발한 AI 서비스는 '실험·검증→운영관리→정보화사업' 등 3단계로 관리한다.

실험·검증 단계에서는 공무원이 업무상 문제를 정의하고 시제품을 만들 때 사전심의나 별도 사업계획 승인 없이 최소한의 자체 확인만 거치면 개발에 착수할 수 있도록 자율성을 높인다.

운영관리 단계에선 소관 부서와 기관이 필요성과 이용범위, 정확성, 보안, 개인정보 보호 등을 확인하고 운영을 책임진다.

여러 기관에서 공동으로 활용할 수 있는 과제나 기능은 행안부가 통합 관리한다. 규모가 크거나 국민을 대상으로 제공되는 서비스는 정식 정보화사업으로 전환해 소관 기관이 운영을 맡도록 할 방침이다.

AI 개발에 참여한 공무원에 대한 보상도 강화한다. 현재 5급 조기승진제 첨단과학기술인재 분야 성과심사에서 고숙련자인 'AI 챔피언 블랙 인증자'에게 가점을 부여하고 있다.

앞으로는 AI 우수성과자에게 특별성과 포상금을 지급하고 연수·학습 기회와 추가 학습비 등을 지원하는 방안도 추진한다.

조직 차원의 AI 전환(AX)도 평가에 반영한다. '정부혁신 왕중왕전'과 '최초·최고 인증' 등 혁신 사례 선발에 AX 부문을 신설하고 내년도 정부혁신 부처 평가에서도 AX 반영을 확대한다.

특히 정해진 절차와 기준을 지킨 AI 실험은 '적극행정 면책제도'와 연계한다. 새로운 AI 기술을 시도하는 과정에서 문제가 발생하더라도 고의나 중대한 과실이 없다면 해당 공무원에게 책임이 전가되지 않도록 보호한다.

관리자의 AI 역량 강화를 위해 국·과장 대상 AI 리더십 교육과 실습형 워크숍도 운영한다. 오는 11월에는 '2026 공공 AI 대전환 챌린지 대회'를 열어 우수사례를 발굴·공유할 예정이다.

정부는 올해 하반기 '공무원의 인공지능 활용 직접개발 및 산출물 관리 지침' 제정을 추진하고 소프트웨어 취약점과 개인정보 등에 대한 안전 점검기준도 마련한다. 2027년에는 업무망 AI 정부 실험실과 보안 점검 시스템을 구축한다.

윤호중 행안부 장관은 "AI 민주정부의 경쟁력은 국민과 업무를 가장 잘 아는 공무원 한 사람 한 사람이 AI로 현장의 문제를 직접 해결하는 데서 나온다"며 "공무원의 아이디어는 신속하고 자유롭게 실험할 수 있도록 하고, 실제 업무와 국민서비스에 적용할 때는 조직이 보안·품질·운영을 책임지며 검증된 성과는 모든 기관이 함께 사용할 수 있도록 확산해 나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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