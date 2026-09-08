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삼성SDS, 제조 자동화 넘어 '로봇 통합운영' 사업 본격화

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  • 삼성SDS가 8일 RX 사업을 새로운 성장축으로 키운다고 밝혔다.
  • 삼성 관계사 1000여개 생산라인서 먼저 검증해 430여개 고객사로 넓힌다.
  • 2027년 통합 제어 플랫폼을 내놓고 미국 시장도 공략할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성 관계사 1000여개 생산라인서 피지컬 AI·로봇 기술 우선 검증
기존 MES·설비·물류 자동화 역량을 다종 로봇 통합 운영으로 확장
2027년 '로봇 오케스트레이션 플랫폼' 출시…이종 로봇 실시간 조율
430여개 제조 고객 기반으로 대외 확산…위험·반복 작업부터 자동화
중국·미국 로봇업체와 협력 확대…통합&middo

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 제조 현장의 로봇 전환(RX)을 새로운 성장축으로 키운다. 삼성 관계사가 보유한 1000여개 생산라인에서 피지컬 AI와 로봇 기술을 먼저 검증한 뒤, 430여개 외부 제조 고객과 미국 시장까지 사업을 확대한다는 전략이다.

이는 삼성SDS가 그동안 구축해온 MES와 설비·물류 자동화 사업을 바탕으로 여러 제조사의 로봇과 생산설비까지 하나의 시스템에서 통합 운영하는 단계로 사업을 확장하는 것이다. 개별 공정이나 설비를 자동화하는 데서 나아가 공장 안의 다양한 로봇이 서로 역할을 나누고 생산 흐름에 맞춰 움직이도록 조율하는 것이 RX 사업의 핵심이다.

8일 코엑스 컨벤션센터에서 진행된 엔터프라이즈 AX 콘퍼런스 '리얼 서밋 2026'에서 삼성SDS 이준희 대표이사(사장)가 기조연설을 하고 있다. [사진=삼성SDS 제공]

◆ 삼성 1000개 생산라인서 먼저 검증…430개 제조 고객으로 확산

8일 이준희 삼성SDS 대표이사 사장은 서울 강남구 코엑스에서 열린 '리얼 서밋 2026' 기조연설에서 "삼성SDS는 AX의 무대를 디지털을 넘어 피지컬 영역으로 확장하고자 한다"며 "그동안 축적한 제조 현장의 데이터와 경험을 바탕으로 로봇 기반 자동화와 생산 공정 전반을 통합 운영할 수 있는 기술을 개발하고 있다"고 말했다.

삼성SDS는 지난 25년간 반도체·이차전지·바이오·자동차·소재부품·식음료 등 다양한 제조업에서 MES와 설비·물류 자동화를 구축해왔다. 이번 RX 사업은 이러한 자동화 경험을 피지컬 AI와 로봇 중심의 통합 운영 사업으로 확장하는 성격이다.

첫 번째 실증 무대는 삼성 제조 관계사다. 안대중 삼성SDS 부사장은 기자들을 대상으로 한 Q&A 세션에서 "삼성 제조 관계사에 그동안 구축한 생산라인이 1000여개를 넘는다"며 "자동화 수준이 높은 곳도 있지만 여전히 사람이 직접 하는 작업이 남아 있어 이런 부분을 우선 로봇으로 전환할 계획"이라고 말했다.

삼성SDS는 이미 범용 로봇이 실제 생산 현장에서 특정 작업을 안정적으로 수행할 수 있는지를 워킹그룹을 통해 검증하고 있다. 사람이 반복적으로 수행하는 작업이나 위험도가 높은 작업부터 자동화하는 것이 우선순위다.

삼성 관계사에서 기술이 검증되면 외부 고객으로 사업을 넓힌다. 삼성SDS가 제조 자동화를 구축한 제조 고객은 430여곳에 달한다. 삼성SDS는 이들 고객사의 생산 시스템과 공정 운영 경험을 활용해 RX 사업을 확대한다는 계획이다.

이를 바탕으로 2027년에는 생산설비와 여러 종류의 로봇을 하나로 연결하는 '로봇 오케스트레이션 플랫폼'도 선보인다. 이 플랫폼은 서로 다른 제조사의 로봇을 하나의 소프트웨어에서 통합 제어하고, 작업 순서와 이동 경로를 실시간으로 조율하는 일종의 로봇 중앙관제 시스템이다. 특정 로봇에 문제가 생기면 다른 로봇에 작업을 넘겨 공장 전체가 멈추는 것을 막는 역할도 한다.

이준희 대표는 "공장이 잘 움직이려면 여러 사람이 함께 일할 때처럼 누가 어떤 일을 하고 어떤 순서로 움직일지를 정하는 것이 중요하다"며 "여러 로봇이 함께 움직이도록 조율하는 것이 로봇 오케스트레이션 플랫폼의 역할"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이준희 삼성SDS 대표이사(사장)이 기자들과 Q&A 세션을 진행하고 있다. 2026.09.08 whalsry94@newspim.com

◆ 로봇 자체보다 '통합·튜닝' 승부…미국 리쇼어링 시장도 공략

삼성SDS는 중국과 로봇 하드웨어 자체로 경쟁하기보다는 실제 제조 현장에서 로봇을 안정적으로 운영하는 기술에 승부를 건다.

안 부사장은 중국 업체들이 로봇 핸드와 엔드이펙터 분야에서 높은 가격 경쟁력을 확보했고 품질 수준도 빠르게 높아지고 있다고 평가했다. 특히 24시간 가동되는 공장에서 로봇 손이나 작업 도구처럼 교체가 잦은 부품은 가격 경쟁력이 중요한 만큼 글로벌 기업들도 중국 업체와 협력하는 사례가 늘고 있다고 설명했다.

삼성SDS 역시 특정 국가나 제조사의 로봇만 고집하지 않는다. 중국을 비롯해 미국과 국내 로봇 업체와 협력해 필요한 하드웨어를 확보하고, 이를 실제 제조라인에 맞게 조정하는 데 집중한다.

현재 삼성SDS는 레인보우로보틱스, 월든 로보틱스, 에이로봇, 엔닷라이트 등 10개 피지컬 AI 기업이 참여하는 'Team REX' 생태계를 구축했다. 최근에는 월든 로보틱스와 전략적 투자 및 협력 관계를 맺고 제조 현장에 적용할 수 있는 로봇 기술과 활용 사례를 공동 검증하고 있다.

삼성SDS가 차별화 포인트로 내세우는 것은 '인테그레이션과 튜닝' 역량이다. 쉽게 말해 로봇을 공장에 가져다 놓는 데 그치지 않고, 생산설비와 MES에 연결해 공정에 맞게 움직이도록 조정하고 실제 품질과 생산성을 끌어올리는 능력이다.

안 부사장은 "한국 기업들이 로봇 하드웨어 자체에서는 아직 일부 격차가 있지만 제조라인에서 성능을 검증하고 품질을 만들어내는 통합과 튜닝 기술에는 강점이 있다"며 "삼성SDS도 이 부분에 초점을 맞춰 국내외 파트너십을 확대하고 있다"고 말했다.

해외에서는 미국을 우선 공략한다. 미국에서 제조업 리쇼어링이 확대되면서 공장 자동화와 로봇 수요가 빠르게 커지고 있다는 판단에서다.

안 부사장은 "글로벌 시장 가운데 미국의 로봇 수요가 가장 크다고 보고 있다"며 "로봇만 제공하는 것이 아니라 MES까지 함께 공급하는 사업도 검토하고 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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