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홈쇼핑 넘어 284개 오프라인 점포…NS홈쇼핑, 식품 유통판 넓힌다

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AI 핵심 요약

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  • NS홈쇼핑이 8일 익스프레스 상품연계 확대한업했다
  • 엔웰스와 하림 식품을 매장에 배치해 시너지를 냈다
  • 농협 협업으로 신선식품 강화하며 실적 회복에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

NS홈쇼핑 상품 소싱 역량·익스프레스 점포망 결합
하림 닭고기·오리고기부터 간편식까지 매대 전면에 배치
SSM 284개 기존점 경쟁력 강화…연내 실적 정상화 목표

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 하림그룹 계열사 NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스 인수 이후 상품 연계 사업에 속도를 내고 있다. NS홈쇼핑 자체브랜드(PB) 건강기능식품부터 하림그룹의 농축산물·가정간편식(HMR)까지 그룹 식품 라인업을 익스프레스 매장에 확대 배치하며 인수 효과를 본격화하고 있다.

홈플러스 회생절차 과정에서 흔들렸던 상품 공급과 영업 기반을 정상화한 데 이어 NS홈쇼핑의 상품 소싱 역량과 하림그룹의 식품 제조 경쟁력, 홈플러스 익스프레스의 전국 점포망을 결합해 새로운 온·오프라인 유통망을 구축하겠다는 전략이다.

 

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆엔웰스부터 하림 오리고기까지… 익스프레스 매대 채웠다

8일 유통업계에 따르면 NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스와의 상품 연계 사업을 단계적으로 확대하며 온·오프라인 채널 간 시너지 강화에 나서고 있다.

NS홈쇼핑이 지난 6월 23일 홈플러스 익스프레스 운영을 시작한 지 두 달이 넘은 가운데, 홈쇼핑과 온라인몰 중심의 상품을 오프라인 점포로 확대하며 인수 효과를 구체화하고 있는 모습이다. NS홈쇼핑은 익스프레스 점포망을 TV홈쇼핑과 온라인몰 상품의 오프라인 판매 거점으로 활용하고, 익스프레스는 하림그룹의 식품 제조·소싱 역량을 접목해 상품 경쟁력을 높이는 상호 보완적 구조를 구축한다는 구상이다. 

실제 홈쇼핑이 자체적으로 선보인 PB가 홈플러스 익스프레스 진열대를 채우고 있다. NS홈쇼핑은 전날(7일)부터 건강기능식품 PB '엔웰스' 제품 5종을 홈플러스 익스프레스 124개 점포에서 판매하기 시작했다. 엔웰스는 혈행·기억력·눈·혈압·혈당 등 일상적인 건강관리 수요를 겨냥한 상품이다.

NS홈쇼핑의 자체 건강기능식품. [사진=NS홈쇼핑 제공]

앞서 지난달 엔웰스 신제품 6종을 출시하고 NS몰과 TV홈쇼핑을 통해 판매를 시작한 NS홈쇼핑은, 이 중 실속형 제품 5종을 익스프레스에 추가로 선보이며 판로를 오프라인으로 확장했다. 익스프레스의 생활권 점포망을 활용해 소비자가 가까운 매장에서 상품을 직접 확인하고 구매할 수 있도록 판매 접점을 넓히겠다는 구상이다.

특히 TV홈쇼핑 상품은 대용량 비중이 높아 슈퍼마켓에 그대로 적용하기 어려운 만큼, 향후에는 소용량·상온 보관 등 오프라인 매장 환경에 적합한 상품을 중심으로 연계 라인업을 확대할 전망이다.

하림그룹의 상품도 익스프레스 매대에 적극적으로 배치하고 있다. NS홈쇼핑이 홈플러스 익스프레스를 인수한 이후 하림그룹의 식품 상품을 매장에 전면에 배치하며 상품 경쟁력 강화에 나서고 있다. 하림 계열 브랜드의 돼지고기와 슬라이스 생오리 등 일반 기업형 슈퍼마켓(SSM)에서 취급하기 쉽지 않았던 상품까지 매대에 올리며 양사 간 상품 시너지를 확대하는 모습이다.

생오리는 도축 직후 유통해야 해 냉장·물류 관리 부담이 큰 데다, 하림의 돼지고기 브랜드 역시 백화점 등에 공급되는 프리미엄 제품군이어서 일반 SSM에서 취급하기 쉽지 않은 상품으로 꼽힌다. NS홈쇼핑은 홈플러스 익스프레스 인수를 계기로 하림그룹이 보유한 식품 제조·소싱 역량을 전국 점포망에 접목하고 있다.

지난 7월 28일 열린 '농협농산물의 판매확대 및 동반성장을 위한 업무협약식에서(사진 오른쪽) NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스의 조항목 대표이사(왼쪽) 농협경제지주 정승일 산지도매본부장. [사진=NS홈쇼핑]

◆농협과 손잡고 신선식품 소싱 강화… 온·오프라인 일체화

신선식품 분야에서도 양사의 협업이 구체화되고 있다. NS홈쇼핑과 홈플러스 익스프레스는 농협경제지주와 손잡고 우수 농축산물 공동 발굴과 상품 소싱, 온·오프라인 판로 확대를 추진 중이다. N홈S쇼핑 특집방송과 익스프레스 매장 행사를 연계해 농협 상품을 선보이는 방식으로, 방송과 온라인, 오프라인 매장을 하나의 판로로 연동하는 구조다.

신선식품은 SSM 경쟁력의 핵심으로 꼽힌다. NS홈쇼핑이 그동안 홈쇼핑과 온라인몰에서 축적한 식품 소싱 및 품질관리 역량을 익스프레스 점포에 접목하면 기존 SSM과 차별화된 상품 구성을 갖출 수 있다는 판단이다. 앞서 NS홈쇼핑은 익스프레스 인수 과정에서도 식품이라는 공통분모를 기반으로 양사의 사업적 시너지를 강조해 왔다.

홈플러스 익스프레스 대방점 매장모습. [사진=NS홈쇼핑 제공]

◆공급 정상화에 매출·고객 회복세… 연내 2024년 수준 회복 총력

NS홈쇼핑이 상품 연계에 속도를 내는 배경에는 홈플러스 익스프레스의 영업 정상화가 자리 잡고 있다. 홈플러스 익스프레스는 지난해 모회사 홈플러스의 회생절차 과정에서 상품 공급 차질과 고객 이탈을 겪었다. NS쇼핑은 인수 과정에서 납품업체 지급보증 등을 진행하며 상품 공급 정상화 작업에 나섰고, 지난 6월 22일 인수 거래를 최종 종결한 이후에는 신설법인 홈플러스 익스프레스를 통해 사업을 운영 중이다.

공급망이 정상화되면서 매출과 방문 고객 수도 회복세를 타고 있다. 인수 전 4주와 비교해 지난달 1~28일 최근 4주간 홈플러스 익스프레스 매출은 161%, 객수는 172% 증가했다. 근거리 즉시배송 매출과 온라인 주문 건수도 각각 192%, 202% 늘었다. 상품 구색이 안정화되면서 신선식품과 공산품을 중심으로 소비자가 다시 매장을 찾기 시작했다는 분석이다.

NS홈쇼핑은 무리한 외형 확장보다는 전국 284개 기존 점포의 실적을 끌어올리는 내실 경영에 집중할 방침이다. 최우선 목표는 연내 2024년 수준의 실적을 완전히 회복하는 것이다. 

NS홈쇼핑 관계자는 "상품기획 단계부터 홈플러스 익스프레스의 오프라인과 퀵커머스 판매 구성, 가격 등을 염두에 두고 상품을 마련하는 방향으로 갈 예정"이라며 "매장 출점보다는 매출을 2024년 수준으로 끌어올리는 데 집중하고 있다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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