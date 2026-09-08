KT&G복지재단, 사회복지기관에 경차 150대 지원

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G복지재단이 지난 2일 강동어울림복지관에서 '2026 사회복지기관 차량 전달식'을 갖고 전국 사회복지기관에 경차 150대를 지원했다고 8일 밝혔다.

KT&G복지재단, 사회복지기관 대상 경차 150대 전달. [사진= KT&G]

KT&G복지재단은 2004년부터 전국 복지기관에 기동성이 뛰어난 경차를 지원해 왔으며, 이번 차량까지 포함해 누적 2605대를 지원했다.

또한 전기차 충전시설을 갖춘 복지관의 신청을 받아 전기차 50대를 제공해 친환경 차량 보급 확대에도 나섰다. 제공된 차량은 일반 차량 접근이 어려운 좁은 골목길 등 주거 밀집 지역 주민들이 복지 서비스를 받는 데 활용될 예정이다.

KT&G복지재단 관계자는 "현장에서 필요한 이동 수단을 지원해 지역사회의 복지 및 지원 활동에 기여하고자 노력하고 있다"고 말했다.

한편 KT&G복지재단은 KT&G가 2003년 설립한 사회복지법인으로, 8개 복지센터를 통해 저소득 소외계층 지원 등 지역 밀착형 복지 서비스를 제공하고 있다.

fineview@newspim.com