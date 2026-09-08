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정부, 내년 한미전략투자공사에 9000억 출자…자본금 2조 채운다

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  • 정부는 8일 내년 한미전략투자공사에 9000억원을 추가 출자했다.
  • 올해 1조1000억원에 더해 법정자본금 2조원을 채운다.
  • 정부는 2000억달러 투자와 1500억달러 조선협력을 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 1조1000억 이어 잔여 전액 투입…2년만 자본금 채워
2000억달러 대미투자·1500억달러 조선협력 뒷받침
자본금 2조는 '그릇'…채권 발행·차입 등 조달계획은 미정

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 정부가 내년 한미전략투자공사에 9000억원을 추가 출자한다. 올해 투입한 1조1000억원에 이어 잔여 출자한도를 모두 채워 법정자본금 2조원을 확보한다는 계획이다.

8일 재정경제부의 '2027년도 예산안 사업설명자료'에 따르면 정부는 내년 '대미 투자 지원 프로그램' 예산으로 9000억원을 편성했다. 사업시행주체는 한미전략투자공사로, 정부가 출자 방식으로 전액 지원한다.

정부는 한미 관세협상 후속조치인 전략적 투자와 대출·보증 등 금융지원을 차질 없이 수행하기 위해 잔여 자본금을 내년에 모두 출자할 필요가 있다고 설명했다.

나토 정상회의에 참석차 튀르키예를 방문한 이재명 대통령이 지난 7월 7일(현지시간) 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최한 리셉션과 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. [사진=청와대]

◆ 올해 1.1조·내년 9000억…자본금 2조 2년 만에 완납

한미전략투자공사는 지난해 11월 14일 체결된 한미 전략적 투자 양해각서(MOU)를 이행하기 위한 전담기관이다. 정부는 전략산업 분야의 한미 협력을 강화하기 위해 한미전략투자기금과 이를 관리·운용하는 공사를 한시적으로 설치했다.

관련 특별법은 공사의 법정자본금을 2조원으로 정하고 정부가 전액 출자하도록 규정하고 있다. 공사는 특별법 시행일인 지난 6월 18일에 맞춰 설립됐으며, 정부는 올해 1조1000억원을 출자했다.

내년에 나머지 9000억원이 투입되면 올해와 내년 출자액을 합쳐 자본금 2조원을 모두 채우게 된다.

정부는 사업설명자료에서 "공사 설립 후 전략투자 지원 소요에 대비해 잔여 한도 전액 출자가 필요하다"고 밝혔다. 중기재정계획에도 2026년 1조1000억원, 2027년 9000억원을 반영했고, 2028년 이후 추가 출자액은 잡지 않았다.

다만 자본금 2조원이 한미 전략투자에 투입되는 전체 재원을 뜻하는 것은 아니다. 실제 투자는 공사가 관리·운용하는 한미전략투자기금을 통해 이뤄지며, 특별법은 여러 재원 조달 수단을 규정하고 있다.

기금에는 공사 출연금과 위탁기관의 사전 동의를 받은 위탁자산 외에 한미전략투자채권 발행 자금, 정부·금융기관 차입금, 기금 운용수익 등이 들어갈 수 있다. 결국 올해와 내년의 2조원은 공사 자본금을 갖추는 단계이고, 실제 투자 집행 국면에서는 채권 발행과 차입 등 별도의 재원조달 구조가 함께 작동하게 된다.

김정관 산업통상부 장관이 지난달 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제273차 대외경제장관회의에서 발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

◆ 2000억달러 대미투자·1500억달러 조선협력이 목표

정부는 공사를 통해 한미 관세협상 후속조치인 전략적 투자와 대출·보증 등 금융지원을 수행할 계획이다. 사업 수혜 대상은 전략산업 분야 기업으로 명시됐다.

정부가 사업설명자료에서 제시한 대미투자 규모는 총 2000억달러이며, 조선협력투자도 총 1500억달러 규모로 이행할 예정이다. 지난해 합의한 3500억달러 규모 대미 전략투자의 두 축이다.

다만 이번 예산안에는 내년 한미전략투자채권 발행 규모나 실제 전략투자 집행액, 개별 투자 프로젝트 등 구체적인 자금조달·집행계획은 담기지 않았다. 향후 투자사업이 본격화하면 공사 자본금 외에 필요한 재원을 어떻게 조달할지가 관건이 될 전망이다.

한편 산업통상부는 전날 국회에서 더불어민주당 의원들을 대상으로 대미투자 협상 진행 상황을 비공개로 보고했다. 대미투자특별법이 협상 체결 전 국회 소관 상임위 보고를 거치도록 규정한 데 따른 것으로, 보고 대상은 재정경제기획위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 민주당 의원들이다.

정부는 2000억달러 규모 전략투자의 1호 프로젝트를 이달 중 확정한다는 목표로 미국과 막판 협상을 벌이고 있으며, 사업비와 투자수익 배분 등이 핵심 쟁점으로 거론된다.

hyun9@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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