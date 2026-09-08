에이블씨엔씨, 추석 맞아 미샤·초공진 선물세트 기획전

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티기업 에이블씨엔씨가 추석을 맞아 미샤와 초공진의 인기 스킨케어 제품을 선물세트로 구성한 기획전을 공식몰 에이블샵과 쿠팡에서 동시에 진행한다고 8일 밝혔다.

에이블씨엔씨 미샤·초공진, 대표 상품 추석 기획전. [사진= 에이블씨엔씨]

이번 기획전은 탄력·보습·잡티 관리부터 남성 스킨케어까지 다양한 피부 고민과 선물 수요를 겨냥해 제품군을 폭넓게 구성한 것이 특징이다.

쿠팡에서는 오는 27일까지 진행되는 '추석페스타'와 21일까지 이어지는 '폴 인 뷰티' 행사를 통해 미샤·초공진 대표 상품을 최대 58% 할인된 가격에 선보이며 로켓배송으로 구매 편의성을 높였다.

공식몰 에이블샵에서는 14일부터 30일까지 단독 기획세트를 포함한 주요 품목을 최대 40%까지 할인한다. 미샤는 '타임 레볼루션', '수퍼 아쿠아', '비타씨플러스', '비폴렌 리뉴' 등 주요 라인을 선물세트로 구성했으며, 초공진은 핵심 성분 'BIO공진'과 840시간 발효 오일을 담은 영안·소생·금설 라인을 중심으로 기획세트를 선보인다. '영안 진 에센스&크림 세트' 등 일부 구성은 에이블샵에서만 만나볼 수 있는 단독 상품이다.

에이블씨엔씨 관계자는 "미샤의 대표 스킨케어부터 초공진의 프리미엄 기초 라인까지 다양한 피부 고민과 선물 수요를 고려해 구성했다"고 말했다.

fineview@newspim.com