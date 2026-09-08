에이블씨엔씨, 추석 맞아 미샤·초공진 선물세트 기획전

AI 핵심 요약beta
- 에이블씨엔씨가 8일 추석 맞이 미샤·초공진 기획전을 열었다.
- 쿠팡서는 27일까지 최대 58% 할인하고 로켓배송을 제공했다.
- 에이블샵서는 14일부터 30일까지 최대 40% 할인한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티기업 에이블씨엔씨가 추석을 맞아 미샤와 초공진의 인기 스킨케어 제품을 선물세트로 구성한 기획전을 공식몰 에이블샵과 쿠팡에서 동시에 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 기획전은 탄력·보습·잡티 관리부터 남성 스킨케어까지 다양한 피부 고민과 선물 수요를 겨냥해 제품군을 폭넓게 구성한 것이 특징이다.
쿠팡에서는 오는 27일까지 진행되는 '추석페스타'와 21일까지 이어지는 '폴 인 뷰티' 행사를 통해 미샤·초공진 대표 상품을 최대 58% 할인된 가격에 선보이며 로켓배송으로 구매 편의성을 높였다.
공식몰 에이블샵에서는 14일부터 30일까지 단독 기획세트를 포함한 주요 품목을 최대 40%까지 할인한다. 미샤는 '타임 레볼루션', '수퍼 아쿠아', '비타씨플러스', '비폴렌 리뉴' 등 주요 라인을 선물세트로 구성했으며, 초공진은 핵심 성분 'BIO공진'과 840시간 발효 오일을 담은 영안·소생·금설 라인을 중심으로 기획세트를 선보인다. '영안 진 에센스&크림 세트' 등 일부 구성은 에이블샵에서만 만나볼 수 있는 단독 상품이다.
에이블씨엔씨 관계자는 "미샤의 대표 스킨케어부터 초공진의 프리미엄 기초 라인까지 다양한 피부 고민과 선물 수요를 고려해 구성했다"고 말했다.
fineview@newspim.com