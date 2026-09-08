신한은행, 유럽서 6억유로 그린 커버드본드 발행

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목표액 3.8배인 19억유로 주문 몰려

최종 금리 MS+19bp로 7bp 낮춰

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 유럽 시장에서 당초 목표를 웃도는 투자수요를 확보하며 6억유로 규모의 그린 커버드본드 발행에 성공했다.

신한은행은 3.5년 만기 6억유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

[사진=신한은행]

커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자에게 담보자산에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 부여하는 구조다.

이번 채권의 신용등급은 무디스와 피치로부터 각각 최고등급인 'Aaa'와 'AAA'를 받았다. 쿠폰금리는 연 3.4116%로 결정됐다.

최종 발행금리는 유로화 채권의 기준금리로 활용되는 미드스왑금리(MS)에 19bp를 더한 수준으로 확정됐다. 당초 투자자에게 제시했던 금리보다 가산금리를 7bp 낮추면서 조달 비용을 줄였다.

신한은행은 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 로드쇼를 진행했다. 현지 기관투자자들을 대상으로 은행의 재무상황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명하며 투자수요 확보에 나섰다.

실제 수요예측에서 당초 목표액인 5억유로의 약 3.8배에 달하는 19억유로 규모의 주문이 접수됐다. 신한은행은 예상보다 강한 투자수요를 바탕으로 최종 발행액을 6억유로로 늘렸다.

투자자별 배분을 보면 지역별로는 범유럽 투자자가 50%로 가장 많았고 영국 37%, 아시아 등 기타 지역이 13%를 차지했다. 기관 유형별로는 자산운용사가 43%로 가장 높은 비중을 기록했으며 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 순이었다.

peterbreak22@newspim.com