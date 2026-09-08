신한은행, 유럽서 6억유로 그린 커버드본드 발행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 8일 유럽서 6억유로 그린 커버드본드를 발행했다.
- 수요예측엔 목표액의 3.8배인 19억유로 주문이 몰렸다.
- 가산금리를 7bp 낮춰 조달비용을 줄였다.
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최종 금리 MS+19bp로 7bp 낮춰
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 유럽 시장에서 당초 목표를 웃도는 투자수요를 확보하며 6억유로 규모의 그린 커버드본드 발행에 성공했다.
신한은행은 3.5년 만기 6억유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.
커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자에게 담보자산에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 부여하는 구조다.
이번 채권의 신용등급은 무디스와 피치로부터 각각 최고등급인 'Aaa'와 'AAA'를 받았다. 쿠폰금리는 연 3.4116%로 결정됐다.
최종 발행금리는 유로화 채권의 기준금리로 활용되는 미드스왑금리(MS)에 19bp를 더한 수준으로 확정됐다. 당초 투자자에게 제시했던 금리보다 가산금리를 7bp 낮추면서 조달 비용을 줄였다.
신한은행은 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 로드쇼를 진행했다. 현지 기관투자자들을 대상으로 은행의 재무상황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명하며 투자수요 확보에 나섰다.
실제 수요예측에서 당초 목표액인 5억유로의 약 3.8배에 달하는 19억유로 규모의 주문이 접수됐다. 신한은행은 예상보다 강한 투자수요를 바탕으로 최종 발행액을 6억유로로 늘렸다.
투자자별 배분을 보면 지역별로는 범유럽 투자자가 50%로 가장 많았고 영국 37%, 아시아 등 기타 지역이 13%를 차지했다. 기관 유형별로는 자산운용사가 43%로 가장 높은 비중을 기록했으며 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 순이었다.
peterbreak22@newspim.com