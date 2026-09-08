'강원·춘천 곤충산업 거점단지' 준공...대한민국 곤충산업 1호 거점

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 8일 춘천시 동산면 조양리에서 '강원·춘천 곤충산업 거점단지' 준공식을 개최하고 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

이번 거점단지는 정부의 6대 핵심 신산업 중 곤충 분야의 전국 거점단지 조성 사업의 첫 결실로 총 사업비 200억 원이 투입돼 23815㎡의 부지와 4154㎡의 건물로 조성됐다. 강원특별자치도는 이를 통해 그린바이오 시장을 선도할 기반을 마련하고 대한민국 곤충산업 1호 거점을 선점했다.

이 단지의 핵심 경쟁력은 강원특별자치도가 직접 기획해 춘천시와 컨소시엄을 통해 구축한 '완전 분업형 혁신 상생 모델'이다. 거점단지는 우수한 종충 원종을 농가에 보급하고 지역 농가는 종충 증식에 전념하며 안정적인 소득을 올릴 수 있는 환경을 조성한 것이다.

'강원·춘천 곤충산업 거점단지' 업무협약식.[사진=강원특별자치도] 2026.09.08 onemoregive@newspim.com

증식된 물량은 거점단지가 100% 수매하고 이곳은 표준화된 대량생산 및 전처리가공을 전담하게 된다. 이를 통해 농가는 재고 부담 없이 소득을 올리고 도는 균일한 고품질 원료를 확보하는 시스템이 마련됐다.

또 도는 단지 내 스마트팩토리팜에서 해외 기술 대신 5건의 자체 보유 특허를 적용해 기술 독립을 이루었다. 이곳은 AI와 로봇 기술을 도입, 실시간 생육 제어와 함께 '스마트 안전위생기준(HACCP)'을 전국 최초로 적용해 대기업이 즉시 사용할 수 있는 높은 수준의 바이오 원료 생산 체계를 구축했다.

춘천시와의 긴밀한 협력을 통해 '공공형 탄소중립 순환경제 모델'도 본격 시행된다. 춘천권 산지유통센터(APC)에서 발생하는 농산부산물은 곤충 사료로 전환되어 농가의 사료비가 절감되며 연간 120t 이상의 탄소배출 저감 효과를 기대하고 있다.

한편 이날 행사에서는 강원특별자치도와 춘천시가 LG CNS, 한미양행, OMO와 함께 '그린바이오 곤충산업 육성 및 비즈니스 모델 확산을 위한 업무협약'을 체결했다. 이들은 강원도산 원료를 기반으로 푸드테크 및 메디푸드 신시장을 개척하는 밸류체인을 추진할 예정이다.

우상호 강원특별자치도지사는 "곤충산업 1호 거점단지 준공은 대한민국 그린바이오 경제를 견인할 핵심 성장동력을 확보했다는 데 큰 의미가 있다"며 "농가가 종충을 키우고 거점단지가 생산하며 기업이 판매하는 독창적인 모델을 통해 농촌 경제와 첨단 신산업을 육성하는 성공적인 도정 비전을 실현하겠다"고 강조했다.

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