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[기자수첩] 은행원 정년 늘리자는데, 신입 자리는 매년 줄어

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AI 핵심 요약

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  • 은행권이 올해 신입 공채를 줄이고 선별 채용을 늘렸다.
  • 4대 은행 채용은 2023년 1880명서 올해 상반기 540명으로 줄었다.
  • 퇴직자 재고용·정년연장 논의로 세대간 일자리 과제가 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신입 공채 매년 감소...정년연장 논의는 본격화
세대 간 일자리 배분 해법 필요

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 은행원이 되는 문이 갈수록 좁아지고 있다. 과거처럼 일반직 신입 행원을 대규모로 뽑기보다 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT), 데이터 등 특정 분야의 전문 인재를 선별 채용하는 방식으로 무게중심이 옮겨가고 있다. 여기에 퇴직자 재고용이 확대되고 정년연장 논의까지 본격화하면서 은행권의 세대 간 일자리 배분 문제도 새로운 과제로 떠오르고 있다.

실제 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4대 시중은행의 채용 규모는 2023년 1880명에서 2024년 1380명, 지난해 1280명으로 감소했다. 올해 상반기에도 약 540명을 채용해 전년 동기 595명보다 55명 줄었다.

하반기 분위기도 크게 다르지 않다. KB국민은행의 올해 하반기 채용 인원은 180명 규모로 지난해와 비슷한 수준이다. 우리은행은 지난해 하반기 195명을 선발했지만 올해는 두 자릿수 규모로 줄일 예정이다. 지난해 하반기 565명을 채용한 NH농협은행은 올해 하반기 우선 신입 행원 120명 채용을 목표로 지원자를 모집 중이다. 4분기 추가 채용도 계획하고 있지만 규모는 아직 정해지지 않았다. 신한은행과 하나은행 역시 하반기 공채를 준비 중으로 구체적인 선발 인원은 확정하지 않았다.

신입 공채 감소의 배경에는 은행의 일하는 방식 변화가 자리한다. 모바일·인터넷뱅킹 확산으로 영업점과 창구 인력이 줄어든 데다 AI 전환까지 빨라지면서 전통적인 은행원에 대한 수요 자체가 감소한 영향이 크다. 필요한 인력을 대규모 공채로 충원하기보다 전문성이 필요한 분야를 중심으로 선별 채용하는 흐름도 뚜렷해지고 있다.

반면 퇴직한 은행원을 다시 불러들이는 움직임은 활발해지고 있다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행은 올해 1분기에만 퇴직 직원 574명을 재채용했다. 지난해 연간 재고용 인원은 1057명이다. 기업금융이나 여신, 자산관리 등 경험과 네트워크가 중요한 분야에서 베테랑 퇴직자를 활용하는 것이다.

이런 상황에서 은행권에서는 정년연장 논의도 본격화하고 있다. 금융노조는 올해 산별교섭 핵심 요구안에 정년연장과 임금피크제 개선을 나란히 올렸다. 사회적으로도 현행 60세인 법정 정년을 단계적으로 65세까지 늘리는 방안이 논의되고 있다.

다만 정년을 일률적으로 늘리는 방식에는 신중할 필요가 있다. 이미 전체 은행권의 인력 수요가 줄어드는 상황에서 기존 직원의 퇴직 시점까지 늦춰지면 자연감소 인원이 줄고, 그만큼 신규 채용 여력도 좁아질 수 있기 때문이다.

과거 정년연장의 경험에서도 이 같은 우려는 확인된다. 한국은행이 2016년 60세 정년 의무화의 효과를 분석한 결과, 정년연장으로 고령 근로자가 1명 늘어날 때 청년 근로자는 0.4~1.5명 감소한 것으로 추정됐다. 특히 노조 비중이 높은 일자리와 대기업에서 청년 고용 감소 효과가 상대적으로 크게 나타났다. 연공급 성격이 강하고 고연차 직원의 임금 수준이 높은 은행권에서도 임금체계 개편 없이 정년만 연장할 경우 늘어난 인건비 부담이 신규 채용 축소로 이어질 가능성을 배제하기 어렵다.

결국 고령 근로자의 고용안정과 청년층의 진입 기회를 함께 고려하는 세대 간 일자리 배분이 필요하다. 계속고용을 확대하면서도 청년 채용을 어떻게 유지할 것인지, 추가되는 인건비 부담을 어떻게 분담할 것인지에 대한 구체적인 해법이 함께 제시돼야 한다. 단순히 '몇 살까지 일할 것인가'를 넘어 '한정된 일자리를 세대 간 어떻게 나눌 것인가', 나아가 '새로운 일자리를 어떻게 만들어낼 것인가'까지 고민해야 할 시점이다.

romeok@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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