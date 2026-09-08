동아제약, 추석 맞아 네이버 브랜드스토어 최대 76% 할인

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오쏘몰·가그린·파이테라 등 주요 브랜드 참여

네이버플러스 회원 추가 쿠폰…22일까지 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 추석을 맞아 네이버 브랜드스토어에서 건강·생활용품 할인 프로모션을 진행한다고 8일 밝혔다.

이번 행사에는 동아제약의 생활·건강 카테고리 브랜드가 참여한다. 헬시스토어에서는 최대 76%, 생활스토어에서는 최대 67% 할인된 가격으로 제품을 판매한다.

동아제약 네이버 브랜드스토어, 추석 맞이 프로모션 진행 [사진=동아제약]

네이버플러스 멤버십 가입 고객에게는 구매 금액에 따라 사용할 수 있는 10%, 7%, 5% 할인 쿠폰 3종을 선착순으로 제공한다.

헬시스토어에서는 멀티비타민 제품 '오쏘몰 이뮨'을 할인 판매한다. 5만원 이상 구매한 고객에게는 '셀파렉스 바로 테아닌'과 '셀파렉스 바로 MSM'을 사은품으로 증정한다.

생활스토어에서는 덴탈케어 브랜드 가그린의 신제품 '가그린 어드밴스드 제로'를 선보인다. 에탄올과 인공색소를 넣지 않았으며 유해균 억제와 충치·구취·치은염 예방 등 6가지 구강 관리 기능을 갖춘 제품이다.

오는 19일에는 브랜드데이도 진행한다. 데일리 웰니스 브랜드 파이테라는 제품 1개 구매 시 1개를 추가로 증정하는 행사를 마련했다. 오전 10시에는 '파이테라 커큐민', 오후 4시에는 '파이테라 빌베리'를 대상으로 행사를 진행한다.

이번 추석 프로모션은 오는 22일까지 진행된다.

동아제약 관계자는 "추석을 앞두고 가족과 지인에게 전할 선물을 준비하는 소비자들이 다양한 제품을 만나볼 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "건강·생활용품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

sykim@newspim.com