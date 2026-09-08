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브릴스, 상반기 매출 136억원·수출 비중 56.7%…흑자 지속

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  • 브릴스가 8일 상반기 매출 136억5709만원을 냈다.
  • 영업이익 8억4120만원, 순이익 9억1057만원으로 흑자다.
  • 수출 비중 56.7%로 늘며 미국 중심 확대했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출액 510만달러로 130.9% 증가, 미국 매출 전체 41.3%

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스닥 상장을 추진 중인 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업 브릴스가 올해 상반기 매출 136억5709만원을 기록했다. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 56.7%로 절반을 넘어섰고 영업이익과 당기순이익도 흑자를 유지했다.

브릴스는 2026년 반기 연결재무제표 기준 매출액 136억5709만원, 영업이익 8억4120만원, 당기순이익 9억1057만원을 기록했다고 8일 밝혔다.

회사는 지난해 영업이익 24억3000만원, 당기순이익 17억4400만원으로 흑자 전환한 데 이어 올해 상반기에도 영업이익과 당기순이익 흑자를 이어갔다.

브릴스 미국 법인 전경. [사진=브릴스]

해외 매출 비중도 확대됐다. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 2023년 24.45%, 2024년 39.35%, 2025년 36.90%에서 올해 상반기 56.7%로 높아졌다.

올해 상반기 수출액은 약 510만달러(77억5000만원)로 전년 동기 대비 130.9% 증가했다. 이 가운데 미국 수출액은 약 371만달러로 전체 매출액의 41.3%, 전체 수출액의 72.8%를 차지했다.

올해 상반기까지 누적 수출액은 약 2034만달러다. 이 가운데 북미 지역 누적 수출액은 약 1504만달러로 전체 누적 수출액의 약 74%를 차지한다.

브릴스는 미국 현지 고객사와 진행한 프로젝트를 토대로 자동차 분야 고객 기반을 확대하고 의료·헬스케어 등으로 사업 영역을 넓히고 있다.

올해 1월에는 미국 테네시 지역의 신차용 범퍼 생산 공정에 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션을 공급하는 프로젝트를 수주했다. 지난해 11월에는 글로벌 의료기기 기업 에어라이프와 의료용 산소튜브 자동 포장 시스템 공급 계약을 체결했다.

에어라이프와는 첫 계약 이후 추가 수주가 이어지고 있다. 브릴스는 올해 하반기에도 에어라이프 관련 약 130만달러(19억원)를 포함한 추가 매출이 발생할 것으로 전망하고 있다.

브릴스는 미국 사업 확대를 위해 지난 4월 미시간주에 현지법인 'BRILS USA LLC'를 설립했다. 미국법인을 통해 현지 고객 대응과 기술지원 역량을 강화하고 향후 조립과 생산 기능도 단계적으로 갖출 계획이다.

회사는 2020~2025년 총 1295건의 프로젝트를 수행했다. 이를 통해 ▲복합 좌표계 기반 로봇 제어 기술 ▲특수객체 대응 로봇 제어 기술 ▲이미지 센싱 기반 로봇 제어 기술 ▲고정밀 검사 시스템 기술 ▲인공지능(AI) 기반 안전 지능화 기술 ▲협동 로봇 기술 등 6개 핵심 요소기술을 확보했다고 설명했다.

브릴스는 이들 기술을 자체 모듈화 플랫폼을 통해 프로젝트에 적용하고 있다. 기존 기술과 모듈을 고객의 산업 및 공정 환경에 맞춰 조합하는 방식이다. 회사는 이를 통해 구축 기간과 개발 효율성을 개선할 수 있다고 보고 있다.

최근에는 피지컬 인공지능(Physical AI)과 온디바이스 인공지능(On-device AI)을 기존 로봇 기술에 접목하고 있다. 산업 현장에서 상황을 인식·판단·대응할 수 있는 로봇 솔루션으로 사업을 확대해 자율제조와 인공지능 전환(AX) 시장을 공략한다는 계획이다.

사업 대상도 자동차 중심에서 물류와 식품가공, 이차전지, 조선, 의료·헬스케어 등으로 확대하고 있다. 향후 방산과 우주, 항공 등으로도 로봇 솔루션 적용 영역을 넓힐 예정이다.

전진 브릴스 대표이사는 "이번 반기 흑자 및 수출 비중 57% 달성은 브릴스의 탄탄한 펀더멘털과 글로벌 기술 경쟁력을 입증하는 지표"라며 "피지컬 AI 기반의 로봇 솔루션 역량을 극대화해 글로벌 K-로봇 대표 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

브릴스는 오는 9~15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정할 예정이다. 이후 17~18일 일반투자자 청약을 거쳐 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

dconnect@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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