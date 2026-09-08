보로노이, 표적치료제 'VRN11' 말레이시아 1b/2상 IND 승인

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현지 4개 의료기관서 진행

호주·홍콩·싱가포르 이어 임상 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 보로노이는 상피세포성장인자수용체(EGFR) 표적치료제 'VRN11'의 글로벌 1b/2상 임상시험계획(IND)이 말레이시아 국가의약품규제청(NPRA)의 승인을 받았다고 8일 밝혔다.

보로노이는 지난 7일 공시를 통해 이번 승인 사실을 공개했다. 이에 따라 VRN11의 글로벌 1b/2상 임상 국가에 말레이시아가 추가됐다.

회사는 호주와 홍콩, 싱가포르, 말레이시아 등에서 글로벌 임상을 진행해 다양한 환자군을 대상으로 VRN11의 유효성과 안전성 데이터를 확보할 계획이다.

말레이시아 임상은 현지 주요 의료기관 4곳에서 진행될 예정이다. 사라왁 종합병원(Hospital Umum Sarawak)에서는 초기부터 후기 단계까지 항암제 임상시험에 참여해 온 Pei-Jye Voon 교수가 연구책임자(PI)로 참여한다.

보로노이 로고. [로고=보로노이]

VRN11은 EGFR 변이 비소세포폐암을 대상으로 개발 중인 표적치료제다. 회사에 따르면 앞서 진행한 1a상 임상에서 항종양 효과와 안전성 프로파일을 확인했다.

보로노이는 VRN11이 3세대 EGFR 표적치료제의 주요 내성 기전 가운데 하나인 EGFR C797S 변이를 포함한 다양한 EGFR 변이를 표적으로 하도록 개발하고 있다.

현재 기존 EGFR 표적치료제를 투여한 뒤 질병이 진행된 환자를 대상으로 임상을 진행하고 있다. 치료 경험이 없는 환자로 임상 개발 범위를 확대해 1차 치료제로서의 가능성도 확인할 계획이다.

보로노이 관계자는 "이번 승인으로 말레이시아까지 VRN11의 글로벌 임상이 확대됐다"며 "말레이시아 4개 주요 의료기관에서 다양한 항암제 임상 경험을 갖춘 연구진과 함께 임상을 진행해 VRN11의 유효성과 안전성 데이터를 확보해 나가겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com