삼성카드, 개인사업자 맞춤형 'BIZ iD SELECT 카드' 출시

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 개인사업자가 사업 유형에 맞는 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 BIZ iD SELECT 카드'를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 카드는 4가지 'SELECT 비즈팩' 가운데 하나를 선택해 이용할 수 있는 개인사업자 특화 상품이다. 선택한 비즈팩은 매월 변경할 수 있어 사업 운영 환경에 따라 필요한 혜택을 조정할 수 있다.

'AI 워크툴·인앱 결제 할인' 비즈팩은 챗GPT, 클로드, 어도비 등 주요 AI·업무용 프로그램과 구글플레이·앱스토어 인앱 결제금액의 20%를 최대 6만원까지 할인해준다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성카드는 개인사업자가 사업 유형에 맞는 혜택을 선택할 수 있는 '삼성 BIZ iD SELECT 카드'를 출시했다고 8일 밝혔다. [사진=삼성카드] 2026.09.08 yunyun@newspim.com

'네이버 비즈머니 충전·해외 할인' 비즈팩은 네이버 비즈머니 충전금액 2%와 해외 가맹점 이용금액을 최대 3% 할인한다.

'사업장 필수 운영비 할인' 비즈팩은 전기요금과 렌탈·방역·보안 결제금액을 3%, 4대 사회보험과 도시가스요금을 5% 할인해준다.

'국내외 가맹점 최대 1.3% 할인' 비즈팩은 업종과 관계없이 국내외 가맹점 이용금액에 대해 최대 1.3% 할인 혜택을 제공한다. 일부 비즈팩에서는 온라인쇼핑몰·음식점·편의점·주유소·생활잡화점 등 사업 관련 업종에서 3% 할인도 받을 수 있다.

전자세금계산서 무료 발행과 부가세 환급 편의지원 서비스도 제공한다. 카드 신청 시 카드 플레이트에 사업체명을 인쇄할 수도 있다.

연회비는 국내전용과 해외겸용(Mastercard) 모두 3만원이다. 전월 이용금액 조건과 할인 한도 등 자세한 내용은 모니모 앱과 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

삼성카드 관계자는 "개인사업자가 사업 유형과 운영 형태에 맞는 혜택을 선택해 이용할 수 있는 특화 카드를 출시했다"며 "앞으로도 개인사업자가 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

yunyun@newspim.com