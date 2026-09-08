자원 부국 투자 기회 잡아라...무역협회, '韓-우간다 무역⸱투자 포럼' 개최

우간다 제2부총리 등 방한…양국 정부·기업 관계자 150여 명 모여

에너지·광물·인프라 등 우간다 주요 개발사업 연계 협력 방안 논의

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 자원 부국으로 알려진 우간다 현지 진출에 대한 한국 기업의 관심이 커지고 있다. 에너지, 광물, 인프라 등 핵심 자원을 보유한 우간다의 주요 개발 사업에 대한 협력 방안이 논의되고 있다.

한국무역협회가 주일 우간다 대사관과 함께 8일 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 '한-우간다 무역⸱투자 포럼'을 개최했다. 동아프리카 내륙에 위치한 우간다는 금, 구리, 철광석, 희토류 등 핵심 광물을 보유한 자원 부국이다. 최근 6%대의 높은 경제성장률을 기록하며 한국 기업의 현지 진출에 대한 관심도 높아졌다.

한국무역협회가 8일 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 개최한 '한-우간다 무역⸱투자 포럼'에서 인사말을 하고 있는 이상준 한국무역협회 국제협력본부장. [사진=한국무역협회 제공]

이날 행사에는 크리스푸스 키용가(Crispus Kiyonga) 우간다 제2부총리, 이상준 한국무역협회 국제협력본부장, 토파스 카화(Tophace Kaahwa) 주한 우간다대사, 정광용 외교부 아프리카중동국장을 비롯해 양국 정부·유관기관 및 기업 관계자 150여명이 참석했다.

이상준 한국무역협회 국제협력본부장은 환영사를 통해 "지난해 한-우간다 교역 규모는 약 4700만 달러로 향후 발전 여지가 매우 크다"며 "한국의 기술과 경험이 우간다의 성장 잠재력과 결합해 새로운 시장과 사업 기회를 창출하길 기대한다"고 밝혔다.

크리스푸스 키용가 우간다 제2부총리는 기조연설에서 "우간다 정부는 산업 발전과 외국인 투자 확대를 위해 투자환경 개선과 민간 부문 육성에 힘쓰고 있다"며 "에너지·광물, ICT 등 다양한 분야에서 한국 기업의 적극적인 투자와 참여를 기대한다"고 말했다.



주제발표에서 우간다 투자청은 틸렝가·킹피셔 유전 개발과 동아프리카 원유송유관(EACOP), 나만베 산업단지 인프라 확충, 말라바-캄팔라 표준궤철도(SGR) 등 현재 추진 중인 주요 개발사업을 소개했다. 이와 연계한 플랜트·기자재, 제조·가공, 교통·물류 분야의 투자 기회를 설명했다.

한국무역협회가 8일 서울 강남구 삼성동 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 개최한 '한-우간다 무역⸱투자 포럼'에서 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국무역협회 제공]

패널 토론에서는 한국 기업의 현지 진출 과정에서 필요한 제도적 지원과 협력 방안을 논의했다. 우간다 정부, 유관기관 관계자들이 참여해 실질적인 투자 지원책을 안내했다. 투자 원스톱센터(OSC)를 통한 투자허가·세무·취업허가 등 행정절차 지원, 산업단지 입주 및 전력·용수 등 기반시설 지원, 투자기업 대상 세제 인센티브 등 주요 제도를 소개했다.

포럼 종료 후에는 양국 기업 간 실질적인 비즈니스 협력을 위한 일대일 B2B 상담회가 진행됐다. 우간다 기업 7개사와 한국 기업 14개사 참여해 총 24건의 개별 상담을 진행했으며, 현지 시장 진출과 제품·기술 협력, 파트너십 구축 가능성 등을 다각도로 논의했다.

raul1649@newspim.com