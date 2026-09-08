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화웨이, 반도체 '기린9050 프로' 공개, 3단 폴더블폰으로 애플과 맞짱

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  • 화웨이가 7일 기린 9050 프로를 공개했다.
  • 신형 칩은 3단 폴더블폰 메이트 XT2에 탑재했다.
  • 애플·샤오미 가세로 폴더블폰 경쟁이 격화됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신형 3단 폴더블폰 '메이트 XT2 비범대사에 탑재
화웨이, 6년만에 신형 고성능 기린 칩 선보여

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원=중국 화웨이가 자체 고성능 반도체 '기린 9050 프로'를 공개하며 글로벌 폴더블폰 시장 경쟁에 다시 불을 붙였다. 화웨이는 신형 칩을 탑재한 3단 폴더블폰을 선보였고, 샤오미도 새로운 폴더블폰을 내놓았다. 오는 10일에는 애플의 첫 폴더블 아이폰 출시가 예상되면서 한·중·미 스마트폰 업체 간 기술 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

화웨이는 7일 광저우에서 신제품 발표회를 열고 고성능 애플리케이션 프로세서(AP)인 '기린 9050 프로'를 공개했다. 이 칩은 신형 3단 폴더블폰 '메이트 XT2 비범대사'에 탑재된다. 화웨이가 고성능 기린 칩을 새로 내놓은 것은 6년 만이다.

특히 화웨이는 이번 칩에 '논리적 폴딩(Logic Folding)' 기술을 처음 적용했다고 밝혔다. 이는 하나의 반도체 안에 논리회로를 평면으로 배치하는 기존 방식에서 벗어나 회로를 여러 층으로 나눠 쌓고 층과 층 사이에 수직 연결 통로를 만드는 기술이다. 건물에 비유하면 반도체 내부에 '엘리베이터'를 설치하는 방식이다.

이를 통해 신호가 이동해야 하는 거리를 줄여 데이터 전송 지연을 낮추고 성능과 전력 효율을 동시에 높일 수 있다는 게 화웨이의 설명이다. 화웨이는 지난 5월 제시한 자체 반도체 발전 구상인 '타오(韜) 법칙'의 핵심 기술로 논리적 폴딩을 꼽았다.

화웨이 반도체사업부에 따르면 신세대 기린 칩의 트랜지스터 밀도는 이전 세대보다 약 55% 높아졌다. 같은 성능을 낼 경우 신경망처리장치(NPU)의 전력 소모는 66%, 그래픽처리장치(GPU)는 58% 줄어든 것으로 제시됐다. 고성능뿐 아니라 전력 효율을 높이는 데 초점을 맞춘 것이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 사진= 바이두.  2026.09.08 chk@newspim.com

세부 성능도 대폭 개선됐다. '링시' CPU는 초스레딩 기술을 적용해 단일 코어 최고 성능이 24%, 멀티코어 동시 처리 성능이 52% 향상됐다. '마량' GPU는 하드웨어 광선추적 기술을 적용해 렌더링 성능을 142% 높였다고 화웨이는 밝혔다. NPU에는 자체 '다빈치 아키텍처'를 적용하고, 단말기에서 구동되는 혼합전문가(MoE) 방식 멀티모달 대형언어모델도 탑재했다.

화웨이는 이날 차세대 운영체제 '하모니OS 7'도 공개했다. 성능 최적화 엔진에 대규모 데이터를 학습한 인공지능 모델을 적용하고, '초공간 저장' 기술을 통해 스마트기기의 가용 저장공간을 확대했다고 설명했다.

화웨이는 논리적 폴딩 기술을 지속 발전시켜 2031년에는 고급 칩의 트랜지스터 밀도를 1.4나노급 공정과 비슷한 수준까지 끌어올리고, 2035년에는 하드웨어 집적도를 현재보다 100배 이상 높인다는 목표도 제시했다.

이번 신제품 공개는 미국의 대중 반도체 제재가 지속되는 가운데 화웨이가 설계와 제조 기술의 자립도를 높이며 고성능 스마트폰 시장에서 경쟁력을 확보하려는 움직임으로 풀이된다. 특히 애플이 첫 폴더블 아이폰 출시를 앞둔 시점에 화웨이가 3단 폴더블폰과 자체 고성능 칩을 동시에 내놓으면서 글로벌 스마트폰 시장의 주도권 경쟁이 더욱 거세질 전망이다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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