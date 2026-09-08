셀비온, 안국약품과 방사성의약품 암치료제 공동개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 방사성의약품 전문기업 셀비온과 안국약품이 암 표적치료제 개발을 위한 신약 공동연구에 나선다. 셀비온은 안국약품과 지난 7일 방사성의약품 분야의 신약 공동연구 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.

회사에 따르면 양사는 이번 협약을 통해 방사성의약품 치료(RPT) 분야에서 상호 협력하고 차세대 암 표적치료제 개발을 위한 협력 기회를 발굴한다. 구체적으로는 방사성의약품 기반 암 표적치료제 공동연구를 위한 협력체계 구축, 관련 기술 및 정보 교류, 신규 신약 파이프라인 발굴 및 공동연구 추진 등을 추진한다.

셀비온은 암 치료 및 진단용 방사성의약품 개발에 특화된 기업이다. 주요 신약 파이프라인으로 전립선암 치료제 177Lu-DGUL을 개발 중이며, 국내 임상 2상을 완료하고 식품의약품안전처에 품목 조건부 허가를 신청해 현재 심사를 진행 중이다. 안국약품은 오픈 이노베이션 전략을 바탕으로 유망한 혁신신약 기술과 파이프라인을 발굴하고 있으며, 외부 전문기업과의 협력을 통해 새로운 신약 연구개발 및 사업화 기회를 모색하고 있다.

셀비온 김권 대표이사(왼쪽)과 박인철 대표이사가 안국약품에서 열린 방사성의약품 혁신신약 개발 MOU 체결식에서 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. [사진=셀비온]

방사성의약품은 암세포 등에 발현되는 특정 표적에 방사성동위원소를 선택적으로 전달해 치료 효과를 유도하는 방식이다. 최근 글로벌 제약·바이오 업계에서 연구개발과 투자가 활발하게 이루어지고 있으며, 글로벌 제약사들의 관련 기업 인수 및 기술 확보가 이어지면서 차세대 항암 치료 분야로 주목받고 있다.

김권 셀비온 대표는 "안국약품은 다양한 의약품의 개발과 사업화 경험을 보유한 제약기업으로, 이번 협약을 통해 양사의 강점을 결합한 새로운 방사성의약품 연구개발 기회를 확대할 수 있을 것으로 기대한다"며 "양사 간 지속적인 협력을 바탕으로 사업적 시너지를 극대화하고 동반성장 기반을 마련해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

박인철 안국약품 대표는 "이번 협약은 차세대 항암 혁신신약 개발을 향한 의미 있는 도약으로, 방사성의약품 분야에서 전문성을 보유한 셀비온과 상호 협력할 수 있는 기반을 마련했다는 데 의미가 있다"며 "양사가 보유한 역량을 바탕으로 구체적인 협력 기회를 발굴하고, 향후 의미 있는 연구개발 성과로 이어질 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.

한편 셀비온은 이번 협약을 계기로 안국약품과 방사성의약품 분야의 공동연구 및 신규 파이프라인 발굴을 추진하고, 양사의 연구개발 및 사업화 역량을 바탕으로 협력 분야를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

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