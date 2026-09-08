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물·에너지가 AI를 만났다…'대한민국 국제물주간 2026' 개막

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AI 핵심 요약

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  • 기후에너지환경부가 9일 KIWW 2026을 개최했다.
  • 행사는 물·에너지·AI를 주제로 50개국 1만명이 참여했다.
  • 홍수대응과 반도체 물관리 등 협력 논의가 이뤄졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오는 9일부터 11일까지 대구 엑스코서 개최
세계 50여 개국 고위급 및 물분야 전문가 참여

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 물과 에너지가 인공지능(AI)을 만나 다양한고 풍요로운 미래사회를 제시한다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 오는 9일부터 11일까지 엑스코(대구 북구 소재)에서 '대한민국 국제물주간(KIWW) 2026'을 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 국제물주간 행사에는 우리나라를 포함에 약 50개국에서 1만 명이 참가할 전망이다.

국제물주간은 2015년 우리나라에서 개최된 제7차 세계물포럼의 성과를 계승해 2016년부터 매년 열리고 있는 국내 최대 규모의 물 분야 국제행사로 기후에너지환경부, 대구광역시, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국수력원자력이 공동으로 주최하고 한국물포럼이 주관한다. 특히 한국수력원자력은 물과 에너지의 연계 논의 활성화를 위해 올해 주최기관으로 처음 합류했다.

이번 행사에는 ▲사착 폰(Sachak Ponh) 캄보디아 수자원기상부 차관 ▲쿤도 매튜(Kundo Mathew) 탄자니아 수자원부 차관 ▲샤이카 살렘 알 다헤리(Shaikha Salem Al Dhaheri) 아부다비 환경청장 등 해외 정부 인사를 비롯해 세계물위원회, 국제수자원협회, 미국수도협회 등 각국의 물 분야 고위급 인사가 한자리에 모인다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.08 dream@newspim.com

세계기상기구(WMO)에 따르면 지난 50년(1970~2021) 간 기후 관련 재해 중 84%가 홍수, 가뭄, 집중호우 등 물 관련 재해인 것으로 나타났다.

이는 기후위기가 물과 관련된 형태로 인류에 영향을 미치고 있음을 보여준다. 인공지능(AI) 대전환으로 인한 반도체 산업 성장에 따라 안정적인 물과 에너지 공급의 중요성도 어느 때보다 커지고 있다.

이러한 국제적 흐름에 맞춰 이번 행사에서는 '물·에너지·인공지능: 우리의 미래를 지키다(Water, Energy, AI: Securing Our Future)'를 주제로 물과 에너지, 인공지능이 개별 영역에 머무르지 않고 서로를 지탱하며 동반상승 효과(시너지)를 창출하는 두 가지 방향에 초점을 맞춰서 고위급 회의, 학술·정책 토론회(세션) 및 업무 협의(비지니스 미팅) 등 약 50개의 프로그램이 운영된다.

특히 각국 고위급 인사들이 모여 전 세계 물 문제 극복 방안을 논의하는 '워터 리더스 라운드 테이블'에서는 실행 의지를 담은 '실행 선언문'이 채택될 예정이다.

우리나라의 물 분야 개발협력 정책의 성과를 공유하고 발전 방향을 모색하는 '글로벌 물안보 개발협력 파트너십 포럼' 등 물 현안 해결을 위한 국제적 협력체계를 공고히 하는 자리도 마련된다.

국민 생활과 밀접한 물 안전 현안을 다루는 자리도 준비된다. 홍수 대응을 논의하는 '도시홍수 저감 통합 솔루션' 및 '기후탄력적 도시홍수 대응 고도화'를 비롯해 도심 속 사고 예방을 위한 '맨홀 사고 및 지반침하 예방'과 과불화화합물 제거 공정을 논의하는 '과불화화합물 처리공정' 등이 열릴 예정이다.

이 밖에도 물 기업의 혁신 기술을 국제사회에 알리기 위한 해외 구매처(바이어) 초청 수출 상담회, 공공구매 상담회, 전시회 등 실효성 있는 업무 협의 프로그램도 운영된다.

전시회에는 삼성전자 및 에스케이하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업의 물관리 현황 및 최신 기술을 공유하는 자리가 마련된다.

이와 함께 반도체 초순수 필터, 폐수 처리, 정밀 분석·측정 장비 등을 선보이는 소재·부품·장비 기업 중심의 '반도체 공동관'이 조성된다.

또한, 올해 새롭게 구성된 '신기술 공개 행사(언팩 이벤트)'를 통해 인공지능 기반 상수관망 장거리 정밀진단 로봇 솔루션, 지진에도 물 공급 기능을 유지하는 면진형 물탱크 등 국내 기업의 물산업 신기술을 선보인다.

금한승 기후부 차관은 "지난해 10월 기후에너지환경부 출범을 통해 마련된 물과 에너지 정책의 통합이 인공지능을 만나 더욱 강력한 기후위기 대응 역량으로 발현될 것"이라며 "첨단산업이 요구하는 새로운 물·에너지 수요에 선제적으로 대응하고, 우리 기업들이 해외시장을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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