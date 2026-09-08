물·에너지가 AI를 만났다…'대한민국 국제물주간 2026' 개막

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오는 9일부터 11일까지 대구 엑스코서 개최

세계 50여 개국 고위급 및 물분야 전문가 참여

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 물과 에너지가 인공지능(AI)을 만나 다양한고 풍요로운 미래사회를 제시한다.

기후에너지환경부(장관 김성환)는 오는 9일부터 11일까지 엑스코(대구 북구 소재)에서 '대한민국 국제물주간(KIWW) 2026'을 개최한다고 8일 밝혔다.

올해 국제물주간 행사에는 우리나라를 포함에 약 50개국에서 1만 명이 참가할 전망이다.

국제물주간은 2015년 우리나라에서 개최된 제7차 세계물포럼의 성과를 계승해 2016년부터 매년 열리고 있는 국내 최대 규모의 물 분야 국제행사로 기후에너지환경부, 대구광역시, 한국수자원공사, 한국환경공단, 한국수력원자력이 공동으로 주최하고 한국물포럼이 주관한다. 특히 한국수력원자력은 물과 에너지의 연계 논의 활성화를 위해 올해 주최기관으로 처음 합류했다.

이번 행사에는 ▲사착 폰(Sachak Ponh) 캄보디아 수자원기상부 차관 ▲쿤도 매튜(Kundo Mathew) 탄자니아 수자원부 차관 ▲샤이카 살렘 알 다헤리(Shaikha Salem Al Dhaheri) 아부다비 환경청장 등 해외 정부 인사를 비롯해 세계물위원회, 국제수자원협회, 미국수도협회 등 각국의 물 분야 고위급 인사가 한자리에 모인다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.08 dream@newspim.com

세계기상기구(WMO)에 따르면 지난 50년(1970~2021) 간 기후 관련 재해 중 84%가 홍수, 가뭄, 집중호우 등 물 관련 재해인 것으로 나타났다.

이는 기후위기가 물과 관련된 형태로 인류에 영향을 미치고 있음을 보여준다. 인공지능(AI) 대전환으로 인한 반도체 산업 성장에 따라 안정적인 물과 에너지 공급의 중요성도 어느 때보다 커지고 있다.

이러한 국제적 흐름에 맞춰 이번 행사에서는 '물·에너지·인공지능: 우리의 미래를 지키다(Water, Energy, AI: Securing Our Future)'를 주제로 물과 에너지, 인공지능이 개별 영역에 머무르지 않고 서로를 지탱하며 동반상승 효과(시너지)를 창출하는 두 가지 방향에 초점을 맞춰서 고위급 회의, 학술·정책 토론회(세션) 및 업무 협의(비지니스 미팅) 등 약 50개의 프로그램이 운영된다.

특히 각국 고위급 인사들이 모여 전 세계 물 문제 극복 방안을 논의하는 '워터 리더스 라운드 테이블'에서는 실행 의지를 담은 '실행 선언문'이 채택될 예정이다.

우리나라의 물 분야 개발협력 정책의 성과를 공유하고 발전 방향을 모색하는 '글로벌 물안보 개발협력 파트너십 포럼' 등 물 현안 해결을 위한 국제적 협력체계를 공고히 하는 자리도 마련된다.

국민 생활과 밀접한 물 안전 현안을 다루는 자리도 준비된다. 홍수 대응을 논의하는 '도시홍수 저감 통합 솔루션' 및 '기후탄력적 도시홍수 대응 고도화'를 비롯해 도심 속 사고 예방을 위한 '맨홀 사고 및 지반침하 예방'과 과불화화합물 제거 공정을 논의하는 '과불화화합물 처리공정' 등이 열릴 예정이다.

이 밖에도 물 기업의 혁신 기술을 국제사회에 알리기 위한 해외 구매처(바이어) 초청 수출 상담회, 공공구매 상담회, 전시회 등 실효성 있는 업무 협의 프로그램도 운영된다.

전시회에는 삼성전자 및 에스케이하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업의 물관리 현황 및 최신 기술을 공유하는 자리가 마련된다.

이와 함께 반도체 초순수 필터, 폐수 처리, 정밀 분석·측정 장비 등을 선보이는 소재·부품·장비 기업 중심의 '반도체 공동관'이 조성된다.

또한, 올해 새롭게 구성된 '신기술 공개 행사(언팩 이벤트)'를 통해 인공지능 기반 상수관망 장거리 정밀진단 로봇 솔루션, 지진에도 물 공급 기능을 유지하는 면진형 물탱크 등 국내 기업의 물산업 신기술을 선보인다.

금한승 기후부 차관은 "지난해 10월 기후에너지환경부 출범을 통해 마련된 물과 에너지 정책의 통합이 인공지능을 만나 더욱 강력한 기후위기 대응 역량으로 발현될 것"이라며 "첨단산업이 요구하는 새로운 물·에너지 수요에 선제적으로 대응하고, 우리 기업들이 해외시장을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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