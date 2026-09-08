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美 안전자산 지위 흔들리나…각국, 뉴욕서 금 빼고 美국채 줄인다

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AI 핵심 요약

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  • 네덜란드 중앙은행이 7일 뉴욕·캐나다 금 86톤을 런던으로 옮겼다.
  • 노르웨이 국부펀드는 美국채 비중 축소안을 재무부에 제안했다.
  • 시장에선 美국채 대체재가 없어 안전자산 지위는 유지된다고 봤다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네덜란드·프랑스 금 옮기고 노르웨이는 美국채 비중 축소 제안
"여전히 가장 깊은 시장" 반론도…"지리보다 통제권 문제" 분석

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 글로벌 금융시장에서 누려온 '안전자산' 지위에 균열 조짐이 나타나고 있다. 유럽 중앙은행들이 뉴욕에 보관해 온 금을 옮기는 가운데, 세계 최대 국부펀드인 노르웨이 국부펀드도 미국 국채 비중 축소를 제안했다.

7일(현지시간) 마켓워치 등에 따르면 네덜란드 중앙은행(DNB)은 지난 3월부터 8월까지 뉴욕과 캐나다 오타와에 보관하던 금 86톤을 런던으로 재배치했다. 이에 따라 런던 보관 비중은 18.1%에서 32.1%로 늘고, 뉴욕과 오타와 비중은 각각 18.5%로 조정됐다.

DNB는 총 612.4톤의 금을 보유하고 있으며, 이번 조치를 지정학적 불안에 대비해 금의 유동성과 거래 가능성을 높이고 위기 대응력을 강화하기 위한 조치라고 설명했다. 런던은 세계적인 실물 금 거래 중심지인 만큼, 뉴욕이나 오타와에 보관된 금보다 위기 상황에서 보다 신속하게 활용할 수 있다는 판단이다.

이번 재배치는 금을 단순히 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 방식만으로 이뤄진 것은 아니다. 일부 물량은 뉴욕에서 매각한 뒤 런던에서 다시 사들이는 방식으로 이전됐으며, 27톤 이상은 북미에서 네덜란드의 금고를 거쳐 런던으로 물리적으로 이동했다. DNB는 대규모 금괴를 한꺼번에 운송하는 데 따른 위험을 분산하기 위해 매매와 실물 이동을 병행했다고 설명했다.

프랑스도 최근 뉴욕에 보관하던 금을 전량 매각한 뒤 등급을 높여 재매입하는 방식으로 약 150억달러(약 20조원)의 차익을 냈다. 독일은 트럼프 1기 때부터 일부 금을 자국으로 옮겨왔지만 상당량은 여전히 뉴욕에 남아 있다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

글로벌데이터 TS롬바드의 스티븐 블리츠 수석 이코노미스트는 "이는 (트럼프) 대통령의 비합리성에 관한 문제에 가깝다"며 "그(트럼프)가 갑자기 뉴욕에 있는 이 금을 반출하지 못하게 결정하지 못할 이유가 어디 있겠나"라고 말했다.

그는 그 가능성이 낮다면서도 "네덜란드가 금을 옮기는 게 신중한 선택이냐고 묻는다면, 그렇다. 이해할 수 있다"고 덧붙였다.

이에 대해 백악관 관계자는 제2차 세계대전 이후 각국이 뉴욕 연방준비은행에 금을 예치하게 만든 미국의 리더십이 트럼프 행정부에서도 굳건하다고 반박했다.

아메리칸 하트퍼드 골드의 맥스 배커 회장은 "이는 지리보다 통제권의 문제로 보인다"며 "중앙은행들은 위기 상황에서 자신들의 금에 신속히 접근하고 이를 활용할 수 있는지를 중요하게 본다"고 진단했다.

◆ 노르웨이 국부펀드, 美국채 줄이고 美 비정부채권 늘린다

세계 최대 규모(2조3000억달러)인 노르웨이 국부펀드의 운용기관 노르웨이중앙은행 투자관리부문(NBIM)은 정부채권이 채권 벤치마크에서 차지하는 비중을 기존 70%에서 50%로 낮추는 방안을 지난 1일 재무부에 제안했다.

이에 따라 채권 벤치마크 내 미국 국채 비중은 34.1%에서 21.9%로 낮아지고, 현재 약 2150억달러(약 28조8천억원)인 미국 국채 보유액은 약 800억달러(약 10조7천억원) 줄어들 수 있다고 로이터는 전했다. 다만 아직 확정된 매각이 아니라 제안 단계이며, 실제 조정이 이뤄지더라도 시장 충격과 거래 비용을 줄이기 위해 점진적으로 시행될 예정이다.

주목할 점은 노르웨이 국부펀드가 미국 자산 자체에서 빠져나가려는 것은 아니라는 점이다. NBIM은 미국 국채 비중을 줄이는 대신 미국의 비정부채권과 모기지담보부증권(MBS) 등의 비중을 늘리는 방안을 제시했다.

이에 따라 전체 채권 포트폴리오에서 미국 달러 자산이 차지하는 비중은 52.9%에서 52.5%로 소폭 낮아지는 데 그칠 것으로 예상된다. 즉 미국 국채에 대한 의존도는 낮추되, 미국 금융시장에 대한 전체적인 익스포저는 상당 부분 유지하는 구조다.

NBIM은 이번 조정의 배경으로 정부부채와 인플레이션 상승으로 장기 국채 시장의 압박이 커진 점을 들면서, 비정부채권을 확대해 분산 효과와 위험 프리미엄을 확보하려는 취지라고 설명했다.

미국 국가부채는 올여름 40조달러(약 5경 3846조원)를 넘어섰고, 인플레이션 우려와 중동발 유가 상승이 겹치며 미국 10년물 국채 금리는 지난 3월 4%대에서 9월 4.8%대까지 올랐다. 외국인 투자자의 미국 국채 보유 비중도 2008년 56%대에서 지난해 31%대로 낮아진 상태다.

◆ "그래도 가장 깊고 유동적인 시장"…美 국채 대체재는 아직 없어

미국 국채에 대한 우려가 커지고 있지만, 시장에서는 여전히 미국 국채를 단기간에 대체할 만한 자산은 찾기 어렵다는 반론도 나온다.

플랜테 모란 인베스트먼트 어드바이저스의 짐 베어드 최고투자책임자(CIO)는 "미국 국채가 여러 문제에도 불구하고 이보다 깊고 유동적인 시장이 또 있느냐고 묻는다면, 답은 없다는 것"이라며 "국채는 여전히 '나쁜 동네에서 가장 좋은 집'"이라고 말했다.

미국 국채 시장은 세계 최대 규모인 데다 거래량과 유동성이 압도적이어서 글로벌 투자자들이 대규모 자금을 빠르게 운용할 수 있는 몇 안 되는 시장으로 꼽힌다. 따라서 일부 중앙은행이나 국부펀드가 포트폴리오를 조정한다고 해서 미국 국채의 안전자산 지위가 당장 흔들린다고 보기는 어렵다는 의미다.

다만 시장이 주목하는 것은 이런 움직임이 일회성에 그칠지 여부다.

하이타워 어드바이저스의 스테퍼니 링 최고투자전략가는 "10년물 금리가 5%를 돌파해 1~2주 이상 유지되는지를 지켜볼 것"이라며 이 지점이 시장 신뢰의 중요한 시험대가 될 것이라고 내다봤다.

에이펙스 핀테크 솔루션스의 마이크 트레이시 리스크 담당 부사장은 장기 금리가 높아질수록 금 수요가 늘어날 가능성을 언급하면서도 "지금 사실이라고 보이는 것들이 2년 뒤는커녕 두 달 뒤에도 크게 달라질 수 있다"며 "지정학적 환경은 순환적"이라고 말했다.

kwonjiun@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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