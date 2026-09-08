119안심콜, 고령자 넘어 어린이·침수위험 주민까지…전국 집중 홍보

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 위급상황 발생 시 사전에 등록한 건강정보 등을 활용해 신속한 대응을 지원하는 '119안심콜서비스' 가입 확대에 나선다. 기존 고령자·장애인 중심에서 침수 위험지역 주민과 화재 시 대피가 어려운 어린이까지 지원 대상이 확대된 데 따른 것이다.

소방청은 9월부터 10월까지 전국 시·도 소방본부와 함께 '119안심콜서비스 전국 집중 홍보 캠페인'을 추진한다고 8일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

119안심콜은 국민이 평소 자신의 건강정보와 보호자 연락처 등 필요한 정보를 미리 등록해 두면 위급상황 발생 시 119가 이를 활용해 보다 신속하고 적절하게 대응할 수 있도록 지원하는 서비스다.

2008년 고령자·장애인 등 구급서비스가 필요한 국민을 중심으로 운영을 시작했다. 이후 2023년 침수 위험지역 주민, 2025년 화재 발생 시 대피가 어려운 나홀로 어린이까지 지원 영역을 확대하면서 생활안전 전반을 지원하는 서비스로 범위를 넓혔다.

소방청은 서비스 대상 확대에 맞춰 국민 인지도를 높이고 가입을 활성화하기 위해 기존 리플릿 배부 위주의 홍보에서 벗어나 체험·참여형 현장 홍보를 전국적으로 진행한다.

전국 시·도 소방본부는 집중 홍보 기간 역사와 전통시장, 지역축제 행사장 등 유동인구가 많은 장소에서 지역 여건에 맞춰 한 차례 이상 자체 캠페인을 실시한다.

현장에서는 119안심콜 정책 안내와 함께 QR코드를 통한 현장 가입 지원, OX퀴즈, 가족·지인에게 가입페이지 공유하기, 포토존 및 개인 SNS 게시 등 참여형 프로그램을 운영한다.

특히 이번 캠페인은 '가입·공유'에 중점을 둔다. 현장에 설치된 배너와 리플릿의 QR코드를 휴대전화로 촬영하면 119안심콜 가입페이지에 바로 접속할 수 있도록 한다.

현장에서 가입하지 않더라도 카카오톡이나 문자 등을 통해 가입페이지를 부모나 가족·지인에게 공유하도록 안내할 예정이다.

역사 등 직장인과 중장년층이 많이 이용하는 장소에서는 '혼자 계신 부모님, 119안심콜 등록해 드렸나요?'라는 메시지를 활용한다. 자녀 세대가 부모의 가입을 직접 돕거나 서비스를 알려줄 수 있도록 유도하기 위해서다.

119안심콜의 기능을 쉽게 이해할 수 있도록 OX퀴즈도 진행한다. '119안심콜은 어르신만 가입할 수 있다?', '평소 질환이나 복용약 정보를 미리 등록할 수 있다?' 등의 문제를 통해 서비스 내용을 알린다.

소방청은 오는 22일 오후 1시부터 3시까지 KTX 광명역 로비에서 경기소방본부와 합동 캠페인도 진행한다.

행사에는 소방청 119구급과와 대변인실, 화재예방 관련 부서, 경기소방본부, 청년인턴 등 35명이 참여해 홍보부스를 운영하고 시민들의 현장 가입을 지원한다.

소방청 캐릭터 '일구'와 '영웅이'를 활용한 포토존과 OX퀴즈, 지인·SNS 공유 이벤트 등도 마련한다.

소방청은 이번 캠페인을 계기로 119안심콜을 '내가 가입하는 서비스'에서 '가족의 안전을 위해 서로 알려주고 가입을 돕는 서비스'로 확산한다는 계획이다.

기존 가입자에게는 주소와 질환, 전화번호 등 등록정보가 변경될 경우 반드시 수정하도록 안내한다. 실제 신고 때 정확한 정보를 활용하기 위해서는 최신 정보가 등록돼 있어야 하기 때문이다.

주영국 소방청 119대응국장은 "119안심콜은 위급한 순간에 국민의 정보를 119가 미리 알고 대응할 수 있도록 돕는 서비스"라며 "고령자나 장애인뿐만 아니라 침수 위험지역 주민, 화재 시 대피가 어려운 어린이 등으로 활용 영역이 확대된 만큼 나와 가족의 안전을 위해 미리 등록하고 부모님과 주변 분들에게도 적극 알려주시길 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com