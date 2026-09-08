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해군, AI 유무인 복합전투체계 '네이비 씨 고스트' 본격화… ADD·KRISO와 해양무인체계 공동개발

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AI 핵심 요약

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  • 해군이 8일 KAIST서 Navy Sea GHOST 착수했다.
  • 해군·ADD·KRISO는 해양무인체계 MOU를 맺었다.
  • AI 유무인 복합전력 실증과 전력화 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KAIST서 발전 콘퍼런스… 국방부·방사청·학계·방산업체 등 400여 명 참석
해군·ADD·KRISO, 핵심기술·시험평가·실증 협력 MOU 체결
수상·수중·공중 무인체계 통합… AI 기반 '스마트 정예해군' 전환 가속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 인공지능(AI)을 기반으로 수상·수중·공중 무인체계를 유인 전력과 결합하는 차세대 해양전투체계 '네이비 씨 고스트(Navy Sea GHOST)' 구축에 본격 착수했다.

해군은 국방과학연구소(ADD), 선박해양플랜트연구소(KRISO)와 공동 연구·시험평가·실증 체계를 마련하고, 해양 무인체계의 전력화를 단계적으로 추진하기로 했다.

해군은 8일 대전 KAIST 문지캠퍼스에서 KAIST·ADD·KRISO와 공동으로 '네이비 씨 고스트 발전 콘퍼런스'를 개최했다. 'AI 대전환 시대, Navy Sea GHOST의 새로운 도약'을 주제로 열린 행사에는 김경률 해군참모총장, 배충식 KAIST 총장, 고덕곤 ADD 소장 직무대행, 정종진 KRISO 소장 등을 비롯해 국방부, 방위사업청, 학계, 방산업체 관계자 등 400여 명이 참석했다.

네이비 씨 고스트는 수상·수중·공중 등 다영역에서 AI·초연결·초지능 기술을 바탕으로 유인 전력과 무인 전력을 통합 운용하는 해양전투체계다. 해군은 이 체계를 통해 감시정찰, 표적획득, 기뢰전, 대잠전, 해상타격 등 작전 임무의 범위와 지속성을 확대하고, 유인 전력의 위험을 줄이는 방향으로 미래 해양전력을 재편한다는 구상이다. GHOST는 'Guardian Harmonized with Operating manned Systems and Technology based unmanned systems'의 약자다.

해군이 8일 대전 KAIST 문지캠퍼스에서 개최한 '2026 Navy Sea GHOST 발전 콘퍼런스' 포스터. 해군은 AI 기반 유·무인 복합전투체계인 'Navy Sea GHOST'를 중심으로 수상·수중·공중 무인체계와 유인 전력을 통합 운용하는 미래 해양전력 구축을 추진하고 있다. [사진= 해군] 2026.09.08 gomsi@newspim.com

이번 콘퍼런스의 핵심은 해군·ADD·KRISO 간 해양 무인체계 발전 공동 업무협약(MOU) 체결이다. 세 기관은 앞으로 해양 무인체계 핵심기술 공동 연구와 기술교류, 시험장 운용, 시험평가 및 실증, 세미나와 콘퍼런스 공동 개최 등에서 협력하기로 했다. 단순히 무인 플랫폼을 개발하는 데 그치지 않고, 실제 해상 작전환경에서 유인 함정·항공기·잠수함 전력과 연동할 수 있는 운용개념과 검증 체계를 병행하겠다는 의미다.

해군은 AI 기반 자율형 해양 유무인 복합전투체계 구축을 위한 4대 과제로 △해양 무인체계 AI·자율화 기술 확보 △데이터·AI 기반 공통 아키텍처 구축 △해양 무인체계 전투실험 추진 △무인체계 전력의 단계적 발전을 제시했다.

특히 플랫폼별 개별 성능을 넘어 감시·지휘통제·타격·군수지원 데이터를 실시간 연계하는 공통 아키텍처가 구축돼야 유무인 복합체계의 실전성이 확보될 수 있다는 점에서, 향후 데이터 표준과 통신망, 자율화 수준 검증이 핵심 과제가 될 전망이다.

행사는 김 총장의 개회사, 공동 MOU 체결식, 이홍락 LG AI연구원장의 기조연설, 무인체계 전시, 분야별 세션 발표와 토론 순으로 진행됐다. 전시장에는 전투용 무인수상정과 중고도 무인항공기 등 해양작전과 연계 가능한 무인 플랫폼이 소개됐다.

정책·핵심기술 세션에서는 안창근 해군본부 중령이 '해군 AX와 연계한 해양 유·무인 복합전투체계 발전 방향'을 주제로 발표하는 등 6개 과제가 논의됐다. 미래전력 발전 세션에서는 한화에어로스페이스 홍성원 상무가 '한국형 유·무인전력 항모 기반 항공무인체계 발전 방향 및 도전과제'를 발표하는 등 5개 주제에 대한 토론이 이어졌다.

해군이 무인수상정과 무인항공기, 수중무인체계를 개별 장비로 도입하는 수준을 넘어 항모·수상함·잠수함·해상초계전력과 결합하는 통합 전력구조를 검토하고 있음을 보여주는 대목이다.

김경률 해군참모총장은 "해군은 최고도의 준비태세를 갖추기 위해 AI 기반 유무인 복합전투체계인 네이비 씨 고스트를 단계적으로 발전시켜 나가고 있다"며 "전 임무 영역에 걸쳐 인공지능을 비롯한 첨단과학기술을 적용하기 위해 국내외 연구기관과 교류협력 및 연구 활동을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "이번 콘퍼런스에서 논의된 내용을 바탕으로 네이비 씨 고스트 발전을 가속화해 대한민국 해군이 AI·첨단과학기술 기반의 스마트 정예강군으로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 했다.

박종득 해군본부 전력기획과장(대령)은 "해양 무인체계는 단순히 무인 플랫폼을 확보하는 것을 넘어 실제 작전환경에서 유인 전력과 함께 운용할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다"며 "기술검증과 전투실험, 산·학·연 협력을 통해 Navy Sea GHOST의 실질적 운용능력을 단계적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

행사에 참석한 방산업계 관계자는 "이번 행사는 해군이 AI 전환(AX)을 미래전력 건설의 핵심 축으로 공식화하고, 연구기관·산업계와 함께 해양 무인체계의 기술개발부터 실증, 전력화까지 연결하는 협업 구조를 구축했다는 데 의미가 있다"면서 "다만, 유무인 복합전투체계가 실질적 전투력으로 자리 잡기 위해서는 자율화 기술의 신뢰성, 통신 두절 상황에서의 임무 수행능력, 지휘권·교전권 통제 원칙, 사이버·전자전 대응력 등을 전투실험을 통해 검증해야 한다는 과제도 남아 있다"고 했다.

gomsi@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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