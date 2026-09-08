해군, AI 유무인 복합전투체계 '네이비 씨 고스트' 본격화… ADD·KRISO와 해양무인체계 공동개발

KAIST서 발전 콘퍼런스… 국방부·방사청·학계·방산업체 등 400여 명 참석

해군·ADD·KRISO, 핵심기술·시험평가·실증 협력 MOU 체결

수상·수중·공중 무인체계 통합… AI 기반 '스마트 정예해군' 전환 가속

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군이 인공지능(AI)을 기반으로 수상·수중·공중 무인체계를 유인 전력과 결합하는 차세대 해양전투체계 '네이비 씨 고스트(Navy Sea GHOST)' 구축에 본격 착수했다.

해군은 국방과학연구소(ADD), 선박해양플랜트연구소(KRISO)와 공동 연구·시험평가·실증 체계를 마련하고, 해양 무인체계의 전력화를 단계적으로 추진하기로 했다.

해군은 8일 대전 KAIST 문지캠퍼스에서 KAIST·ADD·KRISO와 공동으로 '네이비 씨 고스트 발전 콘퍼런스'를 개최했다. 'AI 대전환 시대, Navy Sea GHOST의 새로운 도약'을 주제로 열린 행사에는 김경률 해군참모총장, 배충식 KAIST 총장, 고덕곤 ADD 소장 직무대행, 정종진 KRISO 소장 등을 비롯해 국방부, 방위사업청, 학계, 방산업체 관계자 등 400여 명이 참석했다.

네이비 씨 고스트는 수상·수중·공중 등 다영역에서 AI·초연결·초지능 기술을 바탕으로 유인 전력과 무인 전력을 통합 운용하는 해양전투체계다. 해군은 이 체계를 통해 감시정찰, 표적획득, 기뢰전, 대잠전, 해상타격 등 작전 임무의 범위와 지속성을 확대하고, 유인 전력의 위험을 줄이는 방향으로 미래 해양전력을 재편한다는 구상이다. GHOST는 'Guardian Harmonized with Operating manned Systems and Technology based unmanned systems'의 약자다.

해군이 8일 대전 KAIST 문지캠퍼스에서 개최한 '2026 Navy Sea GHOST 발전 콘퍼런스' 포스터. 해군은 AI 기반 유·무인 복합전투체계인 'Navy Sea GHOST'를 중심으로 수상·수중·공중 무인체계와 유인 전력을 통합 운용하는 미래 해양전력 구축을 추진하고 있다. [사진= 해군] 2026.09.08 gomsi@newspim.com

이번 콘퍼런스의 핵심은 해군·ADD·KRISO 간 해양 무인체계 발전 공동 업무협약(MOU) 체결이다. 세 기관은 앞으로 해양 무인체계 핵심기술 공동 연구와 기술교류, 시험장 운용, 시험평가 및 실증, 세미나와 콘퍼런스 공동 개최 등에서 협력하기로 했다. 단순히 무인 플랫폼을 개발하는 데 그치지 않고, 실제 해상 작전환경에서 유인 함정·항공기·잠수함 전력과 연동할 수 있는 운용개념과 검증 체계를 병행하겠다는 의미다.

해군은 AI 기반 자율형 해양 유무인 복합전투체계 구축을 위한 4대 과제로 △해양 무인체계 AI·자율화 기술 확보 △데이터·AI 기반 공통 아키텍처 구축 △해양 무인체계 전투실험 추진 △무인체계 전력의 단계적 발전을 제시했다.

특히 플랫폼별 개별 성능을 넘어 감시·지휘통제·타격·군수지원 데이터를 실시간 연계하는 공통 아키텍처가 구축돼야 유무인 복합체계의 실전성이 확보될 수 있다는 점에서, 향후 데이터 표준과 통신망, 자율화 수준 검증이 핵심 과제가 될 전망이다.

행사는 김 총장의 개회사, 공동 MOU 체결식, 이홍락 LG AI연구원장의 기조연설, 무인체계 전시, 분야별 세션 발표와 토론 순으로 진행됐다. 전시장에는 전투용 무인수상정과 중고도 무인항공기 등 해양작전과 연계 가능한 무인 플랫폼이 소개됐다.

정책·핵심기술 세션에서는 안창근 해군본부 중령이 '해군 AX와 연계한 해양 유·무인 복합전투체계 발전 방향'을 주제로 발표하는 등 6개 과제가 논의됐다. 미래전력 발전 세션에서는 한화에어로스페이스 홍성원 상무가 '한국형 유·무인전력 항모 기반 항공무인체계 발전 방향 및 도전과제'를 발표하는 등 5개 주제에 대한 토론이 이어졌다.

해군이 무인수상정과 무인항공기, 수중무인체계를 개별 장비로 도입하는 수준을 넘어 항모·수상함·잠수함·해상초계전력과 결합하는 통합 전력구조를 검토하고 있음을 보여주는 대목이다.

김경률 해군참모총장은 "해군은 최고도의 준비태세를 갖추기 위해 AI 기반 유무인 복합전투체계인 네이비 씨 고스트를 단계적으로 발전시켜 나가고 있다"며 "전 임무 영역에 걸쳐 인공지능을 비롯한 첨단과학기술을 적용하기 위해 국내외 연구기관과 교류협력 및 연구 활동을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "이번 콘퍼런스에서 논의된 내용을 바탕으로 네이비 씨 고스트 발전을 가속화해 대한민국 해군이 AI·첨단과학기술 기반의 스마트 정예강군으로 거듭날 수 있도록 하겠다"고 했다.

박종득 해군본부 전력기획과장(대령)은 "해양 무인체계는 단순히 무인 플랫폼을 확보하는 것을 넘어 실제 작전환경에서 유인 전력과 함께 운용할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다"며 "기술검증과 전투실험, 산·학·연 협력을 통해 Navy Sea GHOST의 실질적 운용능력을 단계적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

행사에 참석한 방산업계 관계자는 "이번 행사는 해군이 AI 전환(AX)을 미래전력 건설의 핵심 축으로 공식화하고, 연구기관·산업계와 함께 해양 무인체계의 기술개발부터 실증, 전력화까지 연결하는 협업 구조를 구축했다는 데 의미가 있다"면서 "다만, 유무인 복합전투체계가 실질적 전투력으로 자리 잡기 위해서는 자율화 기술의 신뢰성, 통신 두절 상황에서의 임무 수행능력, 지휘권·교전권 통제 원칙, 사이버·전자전 대응력 등을 전투실험을 통해 검증해야 한다는 과제도 남아 있다"고 했다.

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