SSG닷컴, 추석 당일 빼고 쓱배송…23~27일 할인 행사

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 23일부터 27일까지 할인 행사를 연다.
- 제수용품과 명절 선물세트를 쓱배송 중심으로 묶었다.
- 추석 당일만 쉬고 주간·새벽배송은 정상 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
행사카드 결제 시 최대 50% 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴이 추석 당일을 제외하고 '쓱배송'을 정상 운영하면서, 오는 23일부터 27일까지 제수용품과 명절 선물세트 할인 행사를 연다고 22일 밝혔다.
할인 행사는 제수용품이 중심이다. '이미영 셰프 한식 전통 잡채', '비비고 갈비탕' 등 간편식과 과일·디저트, 음식 보관에 필요한 용기와 주방용품을 한데 모았다.
명절 선물세트 매장도 쓱배송 상품 위주로 구성했다. 참치·스팸 등 가공식품부터 과일, 건강기능식품, 수산물까지 준비했다. 행사카드로 결제하면 상품에 따라 최대 50% 할인을 받을 수 있고, 구매 금액대에 따라 최대 50만원을 적립하거나 즉시 할인받을 수 있다.
행사 기간에는 멤버십 '쓱7클럽' 회원에게 장바구니 7% 할인 쿠폰을 선착순으로 지급한다. 이 멤버십은 기본 혜택으로 쓱배송 상품 결제액의 7%를 적립해준다.
배송은 추석 당일만 쉰다. '쓱 주간배송'은 점포에 따라 추석 전날인 오는 24일 오후 1~2시까지 주문하면 당일 받아볼 수 있다. '쓱 새벽배송'은 권역에 따라 23일 밤 10~11시 이전에 주문하면 24일 오전 7시까지 배송된다.
이마트 상품을 1시간 내외로 받아볼 수 있는 퀵커머스 서비스 '바로퀵'도 점포에 따라 추석 당일을 제외하고 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com