SSG닷컴, KB통장 첫 결제에 15% 명절 쿠폰

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴이 11일 쓱머니 KB통장 첫 결제 고객에 15% 쿠폰을 줬다
- 쿠폰은 12일부터 21일까지이며 최대 10만원까지 할인된다
- 30일까지 첫 결제 고객에 쿠폰과 700원딜 등 추가 혜택을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
멤버십 회원 장보기 700원딜
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 '쓱머니 KB통장'의 전용 결제 수단을 처음 이용하는 고객에게 15% 명절 할인 쿠폰을 제공한다고 11일 밝혔다.
쿠폰 지급 기간은 오는 12일부터 오는 21일까지이며 할인 한도는 최대 10만원이다. '쓱 KB Money 결제' 첫 결제 시 사용할 수 있다.
오는 30일까지 진행하는 통장 연계 프로모션에서는 해당 결제 이력이 없는 고객에게 1만원 장바구니 쿠폰을 제공한다. 멤버십 '쓱7클럽' 회원에게는 2만원 쿠폰을 지급하며, 이 쿠폰도 첫 결제에 사용할 수 있다.
쓱 KB Money 결제를 처음 이용하는 쓱7클럽 회원은 장보기 상품 하나를 700원에 구매하는 '웰컴 700원딜'에 참여할 수 있다. 오는 16일까지 들기름김, 잡곡밥, 토마토 파스타 등을 선보인다.
쓱머니 KB통장은 SSG닷컴과 KB국민은행이 4월 출시한 제휴 상품으로, 최대 200만원 한도에서 연 최대 4% 금리를 제공한다. 통장을 쓱페이에 등록하면 전용 결제 수단이 자동 생성돼 별도 충전 없이 SSG닷컴에서 사용할 수 있다.
결제 금액의 2%는 쓱머니로 적립된다. 쓱7클럽 회원은 쓱배송 상품 구매 시 기본 적립률 7%에 해당 결제 적립률 2%를 더해 최대 9%를 적립받을 수 있다.
kji01@newspim.com