'삼성전자·SK하이닉스채권혼합50' ETF, 151원 분배

AI 핵심 요약beta
- 키움투자자산운용은 11일 ETF 9월 분배금을 밝혔다.
- KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF는 주당 151원을 준다.
- 이 ETF는 반도체 투자와 채권으로 현금흐름을 추구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 키움투자자산운용은 'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF'가 9월 월중분배금으로 주당 151원을 지급한다고 11일 밝혔다.
이번 분배금 지급기준일은 오는 15일이며 실제 지급일은 17일이다. 11일까지 해당 상장지수펀드(ETF)를 매수한 투자자가 분배금을 받을 수 있다. 9월 분배율은 1.25%다.
이 ETF는 지난 4월 상장한 뒤 첫 분배를 실시한 5월부터 5개월 연속 주당 100원 이상의 분배금을 지급했다.
월별 주당 분배금은 ▲5월 152원 ▲6월 159원 ▲7월 160원 ▲8월 139원 ▲9월 151원이다. 월별 분배율은 같은 기간 각각 1.23%, 1.26%, 1.36%, 1.23%, 1.25%를 기록했다.
키움투자자산운용은 해당 ETF에 '성과연동 특별분배' 정책을 적용하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 배당금과 채권 이자수익을 기본 분배 재원으로 활용하고 ETF 순자산가치(NAV)가 일정 가격 이상이면 보유 주식의 일부 수익을 실현해 추가 분배 재원을 마련하는 구조다.
특별분배금 재원은 삼성전자와 SK하이닉스 주식의 매매차익이다. 옵션 매도를 통해 얻는 프리미엄을 분배 재원으로 사용하는 커버드콜 전략과 달리 보유 주식 가격 상승 과정에서 발생한 수익 일부를 정기적으로 실현하는 방식이다.
회사에 따르면 특별분배금의 재원이 되는 삼성전자와 SK하이닉스 주식 매매차익에는 국내 주식 매매차익과 같은 과세 체계가 적용된다. 이에 따라 일반계좌에서도 해당 매매차익을 재원으로 하는 분배금은 비과세로 받을 수 있다.
'KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 ETF'는 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 25%씩 총 50%를 투자하고 나머지 50%는 국내 단기채권에 투자하는 채권혼합형 ETF다. 주식 투자와 채권 편입을 결합해 주식시장 상승 참여와 변동성 완화를 함께 추구하도록 설계됐다.
주식 편입 비중이 50% 이하인 채권혼합형 상품으로 퇴직연금 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 적립금의 100%까지 투자할 수 있다.
매월 15일을 지급기준일로 하는 월중분배 방식도 적용한다. 키움투자자산운용은 월말에 지급기준일이 집중된 다른 월분배 상품과 함께 활용하면 현금흐름 발생 시점을 분산할 수 있다고 설명했다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "이 상품은 삼성전자와 SK하이닉스의 성장에 투자하면서 일정 기준을 충족하면 ETF가 상승분의 일부를 정기적으로 수익 실현해 분배하는 구조"라며 "투자자가 직접 매도 시점을 결정하지 않고도 현금흐름을 확보할 수 있도록 설계했다"고 말했다.
이어 "국내 대표 반도체 기업에 대한 투자와 채권을 통한 변동성 완화, 월중 현금흐름을 함께 추구하는 연금 투자자들이 활용할 수 있는 상품"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com