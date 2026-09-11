윤상현 의원 "민주당, 尹 시절 총리실 직원이었다면 정권 퇴진 외쳤을 것"

AI 핵심 요약beta
- 윤상현 의원은 11일 총리실 직원의 위장 논쟁을 비판했다
- 윤석열 정부였다면 민주당이 정권 퇴진을 외쳤을 것이라 했다
- 이재명 정권의 오만과 독선을 견제하겠다고 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 11일 국무총리실 직원이 신분을 숨긴 채 한동훈 무소속 의원의 기자회견에서 논쟁을 벌인 것을 두고 "윤석열 정부 시절 총리실 직원이 이재명 (당시) 대표에게 이런 일을 벌였다면 민주당은 정권 퇴진을 부르짖었을 것"이라고 비판했다.
윤 의원은 이날 페이스북에 "어제 총리실 직원이 한동훈 의원의 국회 로텐더홀 기자회견에서 일반인으로 가장해 질문하고 논쟁을 벌였다"며 이같이 밝혔다.
윤 의원은 "총리는 수사자료 유출 문제를 직접 거론하며 사실관계 확인을 지시해 수사 지휘 논란을 자초했고, 총리 출신 여당 대표는 정권에 쓴소리하는 국회의원의 자격정지를 거론했고, 그것도 모자라 총리실 직원은 신분을 숨긴 채 국회의원 기자회견 현장에서 논쟁을 벌여 국회의원 사찰 의혹까지 불거졌다"고 주장했다.
이어 "이것이 과연 피땀 흘려 일궈낸 대한민국 민주주의의 모습이냐"며 "이는 권력을 쥐었으니 무엇이든 할 수 있다는 오만으로 민주화 이후 대한민국에서 사라졌어야 할 독재의 그림자가 다시 어른거리고 있는 것"이라고 비판했다.
그러면서 "저와 국민의힘은 이재명 정권의 오만과 독선을 끝까지 견제, 법치와 민주주의를 반드시 지켜내겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com