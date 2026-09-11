KB국민은행, 'KB스타뱅킹' 새 광고 공개

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 11일 KB스타뱅킹 새 광고를 공개했다.
- 광고는 2000만 고객 기반과 확장된 서비스를 담았다.
- 연령·생애주기별 금융을 한앱에 담았다고 강조했다.
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생애주기별 금융서비스 한눈에
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행이 2000만 고객이 이용하는 대표 금융 플랫폼 'KB스타뱅킹'의 새로운 광고를 선보였다.
KB국민은행은 '국민 모두의 은행이자, 앞으로의 뱅킹'을 주제로 KB스타뱅킹의 신규 영상 광고를 공개했다고 11일 밝혔다.
이번 광고는 KB스타뱅킹이 단순한 은행 업무를 넘어 고객의 변화하는 금융 수요에 맞춰 서비스를 확장해 온 과정을 담았다. 현재의 높은 이용자 기반에 안주하지 않고 앞으로의 금융환경에 맞춰 지속적으로 진화하는 플랫폼이라는 점을 강조했다.
광고에서는 고객의 연령과 생활 단계에 따라 KB스타뱅킹에서 이용할 수 있는 다양한 서비스를 소개한다.
20대를 위한 무료 멤버십 'KB Youth Club'을 비롯해 군인 전용 혜택을 제공하는 '밀리터리클럽', 투자상품과 연금 서비스를 한곳에서 이용할 수 있는 'KB스타뱅킹에서 투자하기' 등이 등장한다.
가족 단위 금융서비스도 담겼다. 가족의 금융을 통합 관리할 수 있는 '패밀리뱅킹'과 '우리아이 통장 만들기', 개인사업자를 위한 '사장님+', 노후 준비를 지원하는 '개인형IRP·자산관리' 등을 통해 생애주기별 금융서비스를 제공한다는 메시지를 전달한다.
은행 업무뿐 아니라 주식과 카드, 보험 등 다양한 금융 서비스를 하나의 앱에서 이용할 수 있다는 점도 강조했다. 일상 속 장면을 활용해 KB스타뱅킹의 통합 금융 플랫폼으로서의 편의성을 보여줬다.
광고는 티저와 풀영상, 30초 영상, 15초 영상 3편 등 다양한 형태로 제작됐다. TV와 유튜브, 인스타그램 등 여러 채널을 통해 공개된다.
peterbreak22@newspim.com