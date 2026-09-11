코오롱스페이스웍스, 폴란드 루바바와 방산 협력…유럽 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 코오롱스페이스웍스가 11일 루바바와 MOU를 체결했다
- 폴란드 방산전시회서 유럽 방산시장 공략에 나섰다
- 현지 협력 확대해 첨단 복합소재 사업을 넓힐 계획이다
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현지 파트너십 기반 유럽 방산 시장 확대 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=코오롱그룹의 첨단 복합소재 솔루션 기업 코오롱스페이스웍스가 폴란드 방산·보호장비 전문기업 루바바(Lubawa S.A.)와 손잡고 유럽 방산 시장 공략에 나선다.
코오롱스페이스웍스는 10일(현지시간) 폴란드 키엘체에서 열린 '제34회 폴란드 국제방위산업전시회(MSPO 2026)'에 참가해 루바바와 방산 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 11일 밝혔다.
이날 체결식에는 안상현 코오롱스페이스웍스 대표이사와 프셰미스와프 자슈토프트 루바바 사장, 야체크 빌체프스키 부사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
루바바는 폴란드 현지에서 방산 및 보호장비 사업을 전개하고 있는 기업이다. 코오롱스페이스웍스는 이번 협약을 계기로 현지 기업과의 협력 기반을 확대하고 유럽 방산 시장에서 사업 기회를 모색할 계획이다.
특히 최근 폴란드를 중심으로 유럽 각국의 국방비 지출과 방산 수요가 확대되는 가운데, 코오롱스페이스웍스도 첨단 복합소재 기술력을 기반으로 유럽 내 방산 사업 확대에 속도를 낼 방침이다.
코오롱스페이스웍스 관계자는 "이번 협약을 통해 폴란드 현지 파트너와 협력 체계를 구축하고 유럽 방산 시장에서 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com