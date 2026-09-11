IBK기업은행, 인플루언서 광고수익 고객에 경품·환율우대

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 11일부터 인플루언서 이벤트를 시작했다.
- 구글·메타 광고수익 자동입금 서비스 고객이 대상이다.
- 경품과 외화 환전·송금 환율우대 혜택을 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DJI 카메라·배민 쿠폰 등 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 구글과 메타 등 글로벌 플랫폼에서 광고수익을 얻는 인플루언서 고객을 대상으로 경품과 환율우대 혜택을 제공한다.
IBK기업은행은 11일부터 오는 11월 30일까지 'Young Creator Choice, 영크크~ 광고수익은 IBK로!' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이벤트 대상은 기업은행의 '소셜 인플루언서 광고비 자동입금 서비스'를 신청하고 실제 광고비를 지급받는 개인 고객과 개인사업자다.
소셜 인플루언서 광고비 자동입금 서비스는 구글·메타 등 해외 플랫폼에서 발생한 광고수익을 별도의 영업점 방문이나 반복적인 서류 제출 없이 미리 지정한 계좌로 받을 수 있도록 지원한다.
기업은행은 이벤트 참여 고객 가운데 추첨을 통해 다양한 경품을 제공한다. 당첨자에게는 DJI 오즈모 포켓4 크리에이터 콤보 2명, 배달의민족 모바일 쿠폰 5만원권 10명, 투썸플레이스 카페라떼 모바일 쿠폰 100명 등을 증정한다.
이벤트 기간 중 해당 서비스를 신청한 고객 전원에게는 외화 환전과 송금 시 환율우대 혜택도 제공한다. 자세한 내용은 기업은행 홈페이지와 스마트뱅킹 애플리케이션 'i-ONE뱅크(개인·기업)'에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com