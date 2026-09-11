대교, 맞춤형 독서·문해력 관리 프로그램 '밀착독서' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 대교가 11일 유아·초등용 독서관리 '밀착독서'를 21일 출시한다고 밝혔다.
- 이 프로그램은 수준별 도서 추천과 읽기 훈련, 독후 활동을 밀착 관리했다.
- 대교는 독서 자신감과 기초 문해력 향상을 지원하겠다고 밝혔다.
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8개 영역 3단계 커리큘럼 설계
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대교가 유아와 초등 저학년의 올바른 독서 습관 형성과 문해력 발달을 지원하는 독서 관리 프로그램 '밀착독서'를 오는 21일 공식 출시한다고 11일 밝혔다.
최근 정부의 '독서국가' 선포와 교육부의 '학교 독서교육 활성화 방안' 발표 등으로 문해력 및 독서 교육의 중요성이 커지고 있다. 대교는 아이들이 본격적인 독서에 앞서 기초 읽기 능력을 탄탄히 다질 수 있도록 이번 프로그램을 기획했다고 설명했다.
'밀착독서'는 아이의 수준과 관심사에 맞춘 도서 추천부터 읽기 유창성 훈련, 독후 활동, 성장 관리까지 독서의 전 과정을 전문 교사가 단계별로 밀착 관리하는 것이 핵심이다. 아이가 자신의 수준에 맞는 책을 읽고, 이해한 내용을 스스로 표현하는 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다.
교재 및 도서는 고전·인문, 사회·문화, 수학·과학 등 총 8개 핵심 영역으로 구성됐다. 대교가 자체 개발한 한국어 독해지수 '크리드(KReaD)'를 기준으로 난이도를 3단계로 세분화했으며, 학교 교과 학습에 필요한 독해 능력을 향상시킬 수 있도록 픽션과 논픽션을 균형 있게 배치했다. 교사는 연령, 읽기 수준, 관심 분야, 기존 독서 이력을 종합 분석해 개별 맞춤 도서를 추천한다.
수업 과정에서는 정확한 발음, 속도, 끊어 읽기 등을 점검하는 읽기 유창성 피드백이 제공된다. 독서 후에는 퀴즈와 성장노트를 활용해 책의 내용을 정교하게 이해했는지 확인하며, 모든 이력과 독후 활동은 성장 관리 시스템에 저장되어 아동의 발달 변화를 지속 추적하는 데 쓰인다.
'밀착독서'는 전국 64개 눈높이 러닝센터 및 대교 하이캠퍼스, 17개 솔루니 학원에서 이용할 수 있으며, 관련 상세 정보는 대교 마카다미아 공식 사이트에서 확인 가능하다.
대교 관계자는 "아이들이 독서를 꾸준히 이어가기 위해서는 자신의 수준에 맞는 책을 만나고, 읽는 과정에서 즐거움과 성취감을 느끼는 경험이 중요하다"며 "'밀착독서'를 통해 독서에 대한 자신감을 키우고 스스로 책을 찾아 읽는 습관을 형성할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com