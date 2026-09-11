[아시아포럼] 전현민 CMC 코리아 대표 "베트남 AI 시장, 데이터센터·스마트팩토리 기회 커"

AI 핵심 요약beta
- 전현민 CMC KOREA 대표가 11일 한국과 베트남 AI 협력 필요성을 밝혔다.
- 그는 데이터센터와 스마트팩토리, AI 인재 양성을 협력 분야로 제시했다.
- 베트남의 시장 성장성과 인재가 한국 기술과 시너지를 낼 수 있다 했다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 심재민 인턴기자 = 베트남 IT기업인 CMC KOREA 전현민 대표가 베트남의 인공지능(AI) 산업과 관련해 "데이터센터와 스마트팩토리, AI 인재 양성 등에서 한국 기업과의 협력 기회가 크다"고 밝혔다.
전 대표는 11일 서울 여의도 페어몬트호텔에서 열린 '제14회 2026 뉴스핌 아시아포럼'에서 주제발표를 통해 이같이 말했다.
전 대표는 약 1억명의 인구와 빠르게 성장하는 디지털 경제, 정부의 적극적인 산업정책을 베트남 AI 시장의 경쟁력으로 꼽았다. 그는 "베트남 정부는 AI와 반도체, 디지털 인프라를 인센티브와 투자 지원을 통해 국가적 우선순위로 삼고 있다"고 설명했다.
CMC는 투자자 및 글로벌 하이퍼스케일러와 협력해 베트남에서 AI 인프라와 AI 데이터센터 구축을 추진하고 있다. 전 대표는 향후 유망 분야로 디지털 정부와 디지털 신원, 은행·물류·통신 등 기업용 AI 서비스, 스마트팩토리를 제시했다.
특히 AI 산업 확대를 위해 데이터센터 등 기반시설 확보가 중요하다고 강조했다. 그는 "AI 서비스를 제공하려면 데이터를 베트남 내에서 저장하고 처리·보호할 수 있어야 한다"며 "베트남은 우수한 엔지니어와 경쟁력 있는 비용, 동남아시아 내 입지에서 강점이 있다"고 말했다.
전 대표는 한국의 AI 반도체·데이터센터 기술과 베트남의 시장 성장성 및 엔지니어링 인재를 결합하면 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망했다.
그는 "데이터센터와 AI 데이터센터, AI 인재 양성, 데이터센터용 반도체와 재생에너지 등에서 협력할 수 있다"며 "한국의 기술 투자와 베트남의 인재를 결합해 아세안의 중요한 AI 플랫폼을 함께 구축할 수 있다"고 강조했다.
hong90@newspim.com