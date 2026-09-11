승리, 특수폭행 혐의 반박…"술병 들었지만 휘두르거나 위협 안해"

AI 핵심 요약beta
- 승리가 30대 남성 폭행 혐의로 피소됐다
- 승리는 술병을 들었지만 위협은 없었다고 했다
- 경찰은 고소인 조사 뒤 사실관계를 확인할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 빅뱅 출신 승리가 30대 남성을 폭행한 혐의로 경찰에 피소된 가운데, 상대방과 마찰이 있었던 사실은 인정하면서도 폭행이나 위협 행위는 없었다고 반박했다.
서울 강남경찰서에 따르면 승리는 지난달 서울 강남구의 한 식당에서 30대 남성 A씨를 위험한 물건으로 폭행한 혐의(특수폭행)로 피소돼 경찰 조사를 앞두고 있다.
승리는 "합석을 거절하는 과정에서 술병을 든 것은 사실"이라면서도 "술병을 휘두르거나 위협하지는 않았다"고 주장했다.
이어 사건 당일 A씨와 합석해 원만하게 대화를 나눴으며, 이후 배웅을 하고 안부 문자까지 주고받았다고 설명했다. 승리 측은 당시 상황이 담긴 CCTV와 목격자 진술 등을 토대로 무고죄 맞고소를 검토하고 있다는 입장이다.
경찰은 조만간 고소인 조사를 진행하고 구체적인 사실관계를 확인할 방침이다.
한편 승리는 지난 2019년 서울 강남구 클럽 버닝썬을 둘러싼 이른바 '버닝썬 게이트'의 핵심 인물로 지목되며 논란의 중심에 섰다.
이후 상습도박, 외국환거래법 위반, 성매매 알선 등 처벌법 위반 등의 혐의로 기소됐으며, 대법원 1부(주심 노태악 대법관)는 2022년 5월 승리에게 징역 1년 6개월을 선고한 원심을 확정했다. 승리는 2023년 2월 9일 경기 여주교도소에서 형기를 마치고 출소했다.
moonddo00@newspim.com