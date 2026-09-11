"공간 활용 끝판왕"…한샘, '스위브 엣지 스윙소파' 출시

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 11일 스위브 엣지 스윙소파를 출시했다
- 한샘은 스위브 시리즈 5종으로 라인업을 넓혔다
- 틸팅 팔걸이와 이지무빙 스트랩으로 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이지무빙 등쿠션 적용
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 스윙 기능과 디자인을 높인 신제품 '스위브 엣지 스윙소파'를 출시하고 대표 기능성 소파 라인업을 확장한다고 11일 밝혔다.
한샘은 2024년 12월 '스위브 크리모'를 시작으로 '스위브 에코크레아', 가죽 프리미엄 라인 '스위브 더마스터' 등을 연이어 선보이며 스위브 시리즈를 대표 기능성 소파 라인업으로 안착시켰다. 단순 착석 중심에서 벗어나 소파에 눕거나 기대어 휴식을 즐기는 소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 전략이 적중하며, 최근 3개월(6~8월) 매출이 전년 동기 대비 49% 증가하는 성과를 거뒀다. 한샘은 이러한 상승세에 힘입어 '스위브 엣지'를 추가 출시해 총 5종의 라인업을 구축했다.
'스위브 엣지'의 핵심은 강화된 스윙 및 틸팅 기능이다. 위아래로 각도를 유연하게 조절하는 '투웨이(2Way) 틸팅 팔걸이'를 새롭게 탑재해 팔걸이를 내리면 평평한 좌방석 공간으로, 올리면 편안한 베개 구조로 활용할 수 있다.
또 등받이 하단의 '이지무빙 스트랩'을 통해 등쿠션을 손쉽게 이동시킬 수 있다. 등쿠션을 뒤로 밀고 팔걸이를 내리면 침대처럼 넓은 데이베드 공간이 확보된다. 하드웨어 부품은 2만 회 작동성 테스트를 완료해 높은 내구성을 입증했다.
착석감과 편의성도 대폭 개선됐다. 내부에는 메모리폼과 고밀도 스펀지, S자 스프링을 적용했으며, 덕다운 허리쿠션과 탈부착이 가능한 18cm 높이의 덕다운 헤드레스트를 레이어드해 상체 지지력을 극대화했다.
디자인 면에서는 모던한 직선 라인을 강조하고, 벽면 공간 낭비를 줄인 '제로월(Zero-Wall)' 설계와 로봇청소기 진입이 가능한 13cm 다릿발을 적용했다. 표면재는 캐시미어 촉감의 고급 니팅 패브릭을 써 스크래치에 강하고, 생활 발수 및 이지클린 기능으로 관리 편의를 높였다.
한샘 관계자는 "이번 신제품은 단순히 공간을 넓히는 스윙 기능을 넘어, 소파 위에서 취할 수 있는 모든 자세에 최적화 되도록 진화한 차세대 스윙소파"라며 "디자인과 기능성 모두 프리미엄으로 업그레이드된 '스위브 엣지'를 통해 스윙소파의 새로운 기준을 경험해 보시길 바란다"고 전했다.
stpoemseok@newspim.com