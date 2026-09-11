[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 9월11일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 11일 ‘투데이 ANDA’ 뉴스레터를 배달했다.
- AI·에너지 안보 해법과 아시아 협력을 다뤘다.
- KDI·외교·정치 현안 기사도 함께 실었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
11일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲AI·에너지 안보 해법 머리 맞댄 '아시아포럼'…아시아 협력·공급망 재편 모색 ▲KDI "미래기금 목적 변경·계정 간 자금 이동시 국회 승인 거쳐야" ▲이란-아랍 6개국 외교수장, 14일 회동 추진...호르무즈 임시 통항로 논의 ▲민주당 "용혜인 후보자 거취, 국민 눈높이서 엄중히 바라볼 것" ▲김승원 "영장 기각 판사 아들 채용 떳떳…공개 면접 거쳐" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.