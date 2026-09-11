식약처 "식용색소 사용 중국 간쑤성 줄기상추 국내 수입 안 돼"

AI 핵심 요약beta
- 식약처가 11일 중국 간쑤성 식용색소 궁채의 국내 미수입을 확인했다.
- 국내 유통 중국산 궁채 18건 검사에서 식용색소가 검출되지 않았다.
- 식약처는 지난 7일부터 수입 궁채 색소 검사를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국민 안심하고 섭취하도록 적극 대응"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 식용색소가 사용된 중국 간쑤성 줄기상추(궁채)가 국내에 수입되지 않은 것으로 나타났다.
식품의약품안전처는 중국 간쑤성 위중현의 식용색소 사용 궁채가 국내에 수입되지 않은 것을 주중국 대한민국 대사관을 통해 확인했다고 11일 밝혔다.
자연 상태의 농산물에는 식용색소 등 어떠한 색소도 사용이 금지돼 있다. 그런데 최근 중국 당국은 간쑤성의 유통업체 6곳이 궁채를 수매해 유통하는 과정에서 착색제를 불법 사용했다고 밝혔다.
아울러 식약처가 국내 유통 중인 중국산 궁채 총 18건을 수거해 검사한 결과 식용색소가 모두 검출되지 않았다. 이는 국내 수입 이력이 있는 모든 중국산 궁채 포장업체를 대상으로 현재 국내 유통되고 있는 궁채를 수거해 검사한 결과이다.
식약처는 지난 7일부터 통관단계에서의 중국산 궁채에 대해 수입 시마다 식용색소 검사를 강화했다. 현재까지 총 3건을 검사한 결과, 모두 검출되지 않았다.
식약처는 "앞으로도 위해 우려가 있는 수입식품에 대해서는 신속하게 위해 정보를 확인하고 필요한 검사를 실시해 국민이 안심하고 식품을 섭취할 수 있도록 적극 대응해 나갈 예정"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com