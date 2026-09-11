한국거래소, 한화·삼성·NH아문디 ETF 4종 15일 상장

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 11일 ETF 4종목을 15일 상장한다고 밝혔다.
- 4종목은 HBM·AI반도체·미국 메모리·에이전틱 AI에 투자한다.
- 국내 ETF 상장 종목 수는 1171종목으로 늘어난다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 한화자산운용과 삼성자산운용, NH-Amundi자산운용의 상장지수펀드(ETF) 4종목을 오는 15일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 신규 상품은 국내 고대역폭메모리(HBM)와 인공지능(AI) 반도체 소재·부품·장비, 미국 메모리·스토리지, 미국 에이전틱 AI 관련 기업에 각각 투자한다.
11일 한국거래소에 따르면 신규 상장 종목은 ▲PLUS 코리아HBM반도체 ▲PLUS AI반도체소부장액티브 ▲KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 ▲HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ 등이다. 이번 상장으로 국내 ETF 상장 종목 수는 총 1171종목으로 늘어난다.
한화자산운용의 'PLUS 코리아HBM반도체'는 국내 메모리반도체 제조사와 장비·기판·소재기업 10종목에 투자하는 실물형 패시브 ETF다. 'Akros 한국 HBM 반도체 지수'를 기초지수로 추종한다.
기초지수는 유가증권시장과 코스닥시장 상장 보통주 가운데 시가총액 2000억원 이상, 최근 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상 종목을 대상으로 HBM 밸류체인 관련 키워드 유사도를 평가해 10종목을 선정한다. 상위 2종목에는 각각 25%의 비중을 부여하고 나머지 8종목에는 총 50%를 동일가중 방식으로 배분한다. 정기변경은 매년 2·5·8·11월 진행한다.
'PLUS AI반도체소부장액티브'는 국내 AI 반도체 산업 관련 소재·부품·장비 기업에 투자하는 실물형 액티브 ETF다. 비교지수는 'Akros AI 한국 반도체 소부장 지수'다.
비교지수는 유가증권시장과 코스닥시장 종목 가운데 시가총액 2000억원 이상, 최근 3개월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목을 대상으로 전공정과 후공정 관련 키워드 유사도를 평가해 30종목을 선정한다. 구성종목 비중은 키워드 유사도 점수와 유동시가총액 점수를 각각 50% 반영한 혼합점수에 따라 결정하며 종목별 비중은 최소 0.5%, 최대 8%로 제한한다. 액티브 ETF인 만큼 실제 운용성과는 운용사의 운용 능력 등에 따라 비교지수와 차이가 날 수 있다.
삼성자산운용의 'KODEX 미국AI메모리TOP2플러스'는 미국 메모리와 스토리지 관련 기업 10종목에 투자하는 실물형 패시브 ETF다. 'Akros 미국 AI TOP2 메모리 플러스 지수'를 추종한다.
해당 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥에 상장된 보통주 또는 미국주식예탁증서(ADR) 중 시가총액 10억달러 이상, 최근 3개월 일평균 거래대금 100만달러 이상 종목을 대상으로 한다. 'Memory' 키워드 관련성을 평가해 10종목을 편입하며 유사도 순위 상위 2종목에는 각각 25%씩 총 50%의 비중을 배정한다. 나머지 50%는 유사도와 유동시가총액 등을 반영해 분산한다.
NH-Amundi자산운용의 'HANARO 미국에이전틱AI TOP2+'는 미국 에이전틱 AI 모델 개발 및 관련 서비스 기업 10종목에 투자하는 실물형 패시브 ETF다. 에이전틱 AI는 목표 달성을 위해 인지·계획 수립·실행 과정을 스스로 수행하는 AI를 뜻한다.
기초지수인 'Indxx US Agentic AI Top2+ Index'는 미국 상장 보통주와 ADR 가운데 시가총액 1억달러 이상, 최근 6개월 평균 일일 거래대금 50만달러 이상 등의 기준을 충족한 종목을 대상으로 한다. 대규모 언어모델(LLM), 생성형·추론형 AI 플랫폼, AI 생태계와 클라우드 인프라, 프로세서, AI 가속기·반도체, 메모리·스토리지, 파운드리, 첨단 패키징 등의 관련성을 평가한다.
회사의 연례보고서와 공시 등을 활용한 키워드 스크리닝과 LLM 기반 어문분석을 거쳐 종목을 선정한다. 최종 10종목 가운데 1·2위에는 각각 25%, 3·4위에는 각각 10%, 5~10위에는 각각 5%의 비중을 배정한다.
상장 예정 신탁원본액은 PLUS 코리아HBM반도체와 PLUS AI반도체소부장액티브가 각각 200억원, KODEX 미국AI메모리TOP2플러스가 700억원, HANARO 미국에이전틱AI TOP2+가 100억원이다. 4종목 합계로는 1200억원이다. 1좌당 예정 가격은 모두 1만원이며 신탁원본액과 1좌당 가격은 상장 전날 최종 확정된다.
총보수는 PLUS 코리아HBM반도체와 HANARO 미국에이전틱AI TOP2+가 각각 연 0.450%, PLUS AI반도체소부장액티브가 0.630%, KODEX 미국AI메모리TOP2플러스가 0.550%다. 총보수 외에도 기초지수 사용료와 매매비용, 회계감사비용 등의 비용이 추가로 발생할 수 있다.
지정참가회사(AP)·유동성공급자(LP)는 PLUS 코리아HBM반도체와 PLUS AI반도체소부장액티브가 교보·메리츠·키움·한양증권이다. KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 KB·메리츠·미래에셋·삼성·키움·하나·한국투자증권, HANARO 미국에이전틱AI TOP2+는 NH·메리츠·미래에셋·키움·한국투자증권이 참여한다.
dconnect@newspim.com